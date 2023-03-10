أطلقت جمعية علم النفس في الشرق الأوسط (MEPA) مؤتمرها السنوي السادس في الكويت ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 خبيرا عالميا في هذا المجال بهدف رفع المستوى الفكري والتوعوي بالصحة النفسية والسلامة العقلية.



وقالت رئيسة الجمعية جوان هاندز في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، إن الصحة النفسية «قيمة جوهرية وأساسية وجزء لا يتجزأ من الصحة العامة» الهادفة الى تعزيز الرفاهية بين المجتمعات والأوطان.



وأضافت هاندز أن المؤتمر النفسي يستهدف إثراء المهتمين بتطوير أسلوب الحياة الصحية وتعزيز السلامة العقلية والاطلاع على أحدث آليات التكيف والتأقلم لمواجهة الضغوطات النفسية بالحياة اليومية.



وأوضحت أن المؤتمر سيناقش عدة مواضيع ويتضمن ورش عمل مهمة بالجانب النفسي منها (المقابلات التحفيزية للقيادة) و(الصحة العقلية ورفاهية العمال المهاجرين) و(اضطراب طيف التوحد) و(القلق المستقبلي لعائلات متعاطي المخدرات) وغيرها لضمان تبادل الخبرات العلمية والعملية على يد خبراء متخصصين بالصحة النفسية من مختلف دول العالم.



من جهتها أكدت مؤسسة منصة (هنا) لتوفير المعلومات والموارد المتعلقة بالصحة النفسية الشيخة ماجدة الصباح لـ (كونا) على هامش المؤتمر إننا نتعاون مع الجمعية (MEPA) لتصحيح مفاهيم خاطئة متعلقة بالصحة النفسية عبر تعاونات مختلفة مع المعنيين في هذا المجال.



وأوضحت الشيخة ماجدة الصباح، أن اللافت بالجمعية تسليطها الضوء على نقل وتطوير الدراسات النفسية عبر تبادل الخبرات والالتقاء بشتى المتخصصين من مختلف أنحاء العالم بهدف التوعية النفسية والصحة العقلية وغيرها.



وبينت أنها تعمل من خلال منصتها (هنا) لبحث سبل تعاون مع الجميع من أجل نشر التوعية والمعرفة النفسية.