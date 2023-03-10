ثامر السليم



نظمت إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت لقاء تنويريا للطلبة المستجدين من طلبة المنح الثقافية ومركز تدريس اللغات للعام الجامعي 2023/2022م، بحضور مراقب سكن الطلاب نبيل المفرح والقائم بأعمال مراقب سكن الطالبات مي العتيبي، وذلك في مسرح سكن الطالبات في كيفان، حيث تم التطرق خلال اللقاء التنويري إلى أهم اللوائح والنظم المتبعة في إدارة الإسكان الطلابي وأبرز الخدمات التي تقدم لهم والواجبات المطلوبة منهم، وذلك للاستفادة منها خلال استكمال دراستهم الجامعة بجامعة الكويت.



وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم الإسكان الطلابي مبارك العنزي أن اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في السكن الطلابي يأتي سنويا بهدف تعريف الطلبة على اللوائح المتبعة في السكن وتعريفهم بواجباتهم والتزاماتهم وكذلك الخدمات التي نقدمها لهم في السكن.



وأضاف العنزي أن الإدارة تقدم العديد من الخدمات للطلبة المستفيدين من السكن الطلابي وتسهيل جميع العقبات أمامهم لاستكمال دراستهم الجامعية في جامعة الكويت، مؤكدا أن الإدارة تحرص دائما على الاستماع لملاحظات الطلبة في جميع المجالات.



بدوره، دعا القائم بأعمال رئيس قسم الأنشطة طلاب سلمان بوهادي طلبة المنح الثقافية إلى استغلال وقت فراغهم بما ينفعهم في ممارسة هواياتهم داخل الجامعة، مؤكدا اهتمام عمادة شؤون الطلبة بطلبة الإسكان الطلابي وتقديم جميع الرعاية التعليمية والخدمية لهم.



وأضاف بوهادي أن أبواب قسم الأنشطة الطلابية مفتوحة أمام أصحاب المواهب لممارسة هواياتهم ومساعدتهم على صقل مواهبهم وتطويرها داخل الجامعة.



من جهته، قال موظف قسم المنح الدراسية حمد المطيري إن قسم المنح يعتبر البوابة الأولى لدخول الطلبة إلى جامعة الكويت وهو حلقة الوصل بين جهات الابتعاث وعمادة القبول والتسجيل، مؤكدا ان دور القسم لا يقتصر فقط على قبول الطلبة بل يقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها الطلبة المقبولون ضمن المنح الثقافية أو منح وزير التربية وهي المكافأة الطلابية الشهرية وبدل الكتب وتذاكر سفر صيفية لطلبة المنح، داعيا الطلبة إلى الاستعجال في تسليم ورقة تحويل البنك إلى قسم المنح الدراسية.



وبين المطيري أن قسم المنح الدراسية خصص رقم «واتساب» لاستقبال استفسارات الطلبة وتسليم أوراقهم وهو: 24984114.



من جهتها، شددت مشرفة الجوازات مها العتيبي على ضرورة حرص الطلبة على معرفة وقت الإقامة وتقديم أوراق التجديد قبل وقت كاف، مؤكدة تعاون الجميع في سبيل تسهيل إجراءات الطلبة ومساعدتهم في إنجازات معاملاتهم.