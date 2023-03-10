حنان عبد المعبود



دعا سفير سلطنة عُمان لدى الكويت السفير د.صالح الخروصي الفنانين الشباب إلى إثراء الساحة الفنية بالكويت، وكل دول المنطقة بالتجديد والإبداع في مجال الفن التشكيلي، مضيفا أنه «رب صورة واحدة تختزل ألف كلمة».



جاء هذا ضمن كلمة له عقب افتتاحه معرض الفنانة التشكيلية سامية أحمد السيد عمر عاصم، والذي أقيم في دار السيد للفنون الجميلة بحضور جماهيري كبير، ويستمر على مدى 9 أيام.



ووصف السفير الخروصي خلاله كلمته لوحاتها بأنها في منتهى العمق والجمال، معبرا عن شكره وتقديره للفنانة التشكيلية سامية أحمد على جهدها الكبير والمعرض الذي نظمته والذي يظهر تنوعا واختلافا في البيئة ما بين دولة وأخرى سواء في الكويت أو بالدول العربية الأخرى، مضيفا أن إحساس الفنانة سامية إحساس راق وعملها في كل اللوحات التي نفذتها يحمل الكثير من الرسائل الهادفة والمعاني الفلسفية العميقة وأشكرها على أعمالها الفنية وعلى أنها خصصت بعض اللوحات لسلطنة عُمان.



من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية سامية أحمد إن هذا المعرض هو التاسع الخاص لها، مضيفة «أقمت معارض خاصة في كل صالات العرض بالكويت، كما شاركت تقريبا في جميع المعارض التي أقيمت بالكويت وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة، كما كنت عضوة في أصدقاء الفن الخليجي، حيث كنت أشارك في كل أنشطتهم». وأوضحت أنها قدمت في هذا العرض نحو 60 لوحة، مبينة أن القليل منها تم عرضه من قبل، بينما الغالبية العظمى من اللوحات جديدة ولم تعرض من قبل.



وعن أهم اللوحات التي قدمتها بالمعرض، أشارت الى أن منها «لوحة انقلاب الكون والمفاهيم»، حيث ترى أنها تعبر فيها عن نفسها، وكذلك لوحة المطار والتي يجلس فيها شخص داخل المطار ويتابع هاتفه، لأنها تصف زماننا الحالي والتنقلات والالتهاء بالهاتف طوال الوقت، بالإضافة إلى اللوحات التي تتناول مرحلة كورونا والفيروس وامتداده وعدم معرفة هويته في البداية، وكذلك فترات الإغلاق والحظر، حيث كان البشر في بيوت مغلقة محبوسين بينما الطيور في الخارج تعيش الحرية، وكذلك اللوحات الخاصة بالمرأة، وقالت: اختصصت المرأة بلوحات «وجوه من وراء الباب» والتي صورت فيها الفترة الزمنية الأولى حينما كانت المرأة تتستر خلف حاجز من الحياء والخجل، ودائما ما تخفي وجهها.



وخلال كلمتها تقدمت الفنانة سامية أحمد بالشكر إلى السفير د.صالح الخروصي لقبوله الدعوة وحضوره، لافتة الى أنها قدمت ركنا خاصا لسلطنة عمان يحمل مجموعة من اللوحات عن الحياة في عمان والبيوت التراثية والمداخل بها، موضحة أن الطريقة العمانية بالمنازل لا يوجد بها نشاز بالهندسة حيث كلها تشعرك بالراحة النفسية وتعكس جمال الطبيعة، كما أنها قدمت صورة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، رحمه الله. وعن خططها المستقبلية، قالت إنها تتطلع لعمل معرض خاص بالاسكتشات، وقالت: لم أقم بعمل أي معرض لاسكتشاتي الخاصة والتي تعبر عن النفس أكثر وتعطي حرية وانطلاقا في التعبير دون قيود.