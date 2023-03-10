بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع سفير المغرب لدى البلاد علي ابن عيسى سبل تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك القائم بين البلدين في كل المجالات ولاسيما الإعلامية منها. وأشارت د.السالم لدى استقبالها السفير ابن عيسى في مكتبها الى أول اتفاقية إعلامية أبرمت بين البلدين عام 1972 في إطار اتفاقية شاملة خصت الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية، ما يؤكد خصوصية العلاقات التاريخية وتجذرها وتميزها.



وقالت إن «كونا» «يدها ممدودة للتعاون والتبادل الإعلامي مع أشقائنا في المغرب وعلى استعداد لتسخير كل الإمكانات في سبيل تحقيق ذلك التعاون وإنجاحه».



من جهته، قال السفير ابن عيسى خلال اللقاء إن العلاقات المغربية- الكويتية تعد «نموذجا استثنائيا للعلاقات العربية- العربية» مؤكدا أهمية العمل على تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية كافة بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار الى المكانة التي يحظى بها الإعلام الكويتي في دول شمال أفريقيا وخصوصا في المغرب ودوره القائم على تعزيز الرسالة الإعلامية العربية من خلال التزامه بمعايير المهنية والموضوعية في نقل وتناول الأخبار والأحداث والفعاليات المختلفة العربية منها أو الإقليمية والدولية.