أقامت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي دورة فقهية تحت عنوان «فقه الزكاة والقضايا المعاصرة»، وتهدف إلى توعية العاملين بفقه الزكاة ورفع قدرات المشاركين في الجانبين الشرعي والمحاسبي.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري: إن استهلال شهر رمضان المبارك بهذه الدورة يمنح المشاركين فرصة للتعرف على أحكام ومتعلقات الركن الثالث من أركان الإسلام، فيسهل عليهم الإجابة على المتبرعين.



وتابع الكندري: تناول المحاضر خلال هذه الدورة الشرعية جميع القضايا المتعلقة بركن الإسلام الثالث، كتعريف الزكاة وحكمها وحكمتها والأدلة على مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع، كما تضمنت الدورة الحديث عن موضوع زكاة الأسهم والسندات والأحكام المتعلقة بكل نوع من الأسهم، كما تم التفصيل في زكاة المستغلات وزكاة الأجور والرواتب.



فيما أكد أستاذ الفقه وأصوله عضو مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي د. مسعود صبري، أن دورة «فقه الزكاة والقضايا المعاصرة» تأتي في إطار التأهيل المهني للعاملين بنماء الخيرية، وتناولت الدورة الدلالات الإعجازية للزكاة، وأهميتها في الإسلام، في إطار الحفاظ على الأمن المجتمعي وأدوارها التنموية التي تحفظ المجتمع من الجريمة.