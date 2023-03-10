يستعد لولو هايبر ماركت، متجر التجزئة الرائد في المنطقة والوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين، لاستقبال شهر رمضان المبارك بطريقة رائعة من خلال عرضه الترويجي «رمضان المميز» الذي تم إطلاقه في 8 مارس.



ستشهد الأسابيع المقبلة إطلاق العديد من العروض الترويجية وعروض التخفيضات الخاصة والصفقات على المنتجات ذات الصلة بالشهر الكريم، بما في ذلك الأطعمة الرمضانية، والمواد غير الغذائية، والمنتجات المنزلية والهدايا والمزيد.



ولتعزيز روح الموسم المبارك وتوفير خلفية جذابة للعرض الترويجي «رمضان المميز» تم عرض المنتجات التقليدية المتعلقة بالشهر المعظم، بالإضافة إلى أسواق رمضان التقليدية التي أقيمت في جميع منافذ الهايبر ماركت. سيتم إطلاق أسواق رمضان مع الافتتاح الرسمي المقرر في منفذ القرين للهايبر ماركت في 15 مارس.



ومن المخطط أيضا الكشف عن العديد من الفعاليات الترويجية المثيرة والعروض لمرة واحدة خلال شهر رمضان، بما في ذلك مجموعات رمضان الخاصة التي تحتوي على جميع المواد الغذائية الرمضانية الضرورية المعبأة في صندوق، وطاولة الإفطار المميزة التي توفر الدفء والوجبات الجاهزة للراغبين في الإفطار دون عناء الطهي. وتتوافر بطاقات الهدايا الخاصة أيضا في جميع منافذ البيع في الهايبر ماركت بفئات 10 دنانير و25 دينارا و50 دينارا يمكن شراؤها لتقديمها للعائلة أو الأصدقاء أو الموظفين.



وتشمل العروض الترويجية والعروض الرئيسية الأخرى خلال شهر رمضان «مهرجان التمور» مع عروض مغرية على أفضل التمور عالية الجودة، «Big TV Majlis» الذي يقدم عروضا مذهلة على أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة، «مهرجان رمضان المنزلي» مع عروض خاصة على مختلف الأجهزة والأدوات المنزلية والمفروشات، بالإضافة إلى «حلويات رمضان» التي تقدم أشهى الحلويات الرمضانية لتلبية احتياجات جميع عشاق الحلويات.