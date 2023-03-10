العقيلي: اجتهدوا في اغتنام فضائله واعرفوا لشهركم قدره ولعبادتكم مقاصدها

الناشي: رمضان فرصة عظيمة من الرحمن فلتعطوا الهدية حقها باستثمارها وعدم تضييعها

الشطي: أقبل يا شهر رمضان واغمر القلوب أُنساً وسروراً وبهجةً وحبوراً ولتعد فينا روح الأخوة

البراك: فلنشمر عن ساعد الجد ونُقبل على الله بالمسارعة إلى الخيرات والتوبة الصادقة النصوح



أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، فكيف نستعد لاستقباله وما الأمور التي يجب القيام بها؟



قال رئيس مجلس ادارة جمعية الرحمة العالمية الشيخ يحيى العقيلي: هنيئا للمسلمين بقدوم رمضان، وبارك الله لكم في شهر الصيام والقيام والوئام، شهر البر والتقوى والإحسان، شهر الصبر والسماحة والغفران، شهر تفتح الجنان والعتق من النيران، فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة، حيث تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه الذلات، وتنزل فيه الرحمات، فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.



واستبشروا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم «قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم».



ونادى الشيخ يحيى العقيلي المؤمنين قائلا: إذا كان للشهر الكريم فضائله ومحاسنه، فإن للصيام مدرسته وتربيته ينبغي أن تفقه كما تفقه أحكامه وشرائعه. فإذا صمت أيها المسلم فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الآثام (الصوم جنة ما لم يخرقها)، فاحرص أيها المسلم على سنن الصيام ومنها: السحور ويستحب تأخيره، وتعجيل الفطر، وأن يفطر الصائم على رطب، ومنها الدعاء عند الفطر، ومنها استحباب تفطير الصائمين، ومن أفضل سنن رمضان صلاة التراويح. فاجتهدوا في اغتنام فضائله واعرفوا لشهركم قدره ولعبادتكم مقاصدها، وأملوا وأبشروا برحمة الله وفضله، فاحمدوا الله تعالى واشكروه وتوبوا اليه واستغفروه، وازعنوا اليه واعبدوه (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).



أقبل يا شهر رمضان



ويقول د. محمد الشطي: أقبل يا شهر رمضان واغمر القلوب أنسا وسرورا وبهجة وحبورا، أقبل يا شهر التسامح والصفاء والمودة والإخاء لتغسل القلوب بمياه العفو والصفح الجميل، وتطهرها من الحقد والحسد، وتملؤها بالحب والرحمة والمغفرة والرضوان، أقبل يا شهر رمضان لتحرر النفوس من عبودية الشهوات والملذات، والذل والهوان، وتملؤها حبا لله ورسوله والمؤمنين، أقبل يا شهر رمضان لتعيد فينا روح الأخوة والتآلف والتكامل والتراحم والتعاون على البر والتقوى، اقبل يا رمضان لتحرك ضمير العالم الجامد ازاء المجازر والمذابح التي ترتكب باسم حقوق الإنسان، اقبل يا رمضان لتزرع في الأرض السلام والأمن والأمان وتزيل من النفوس القلق واليأس والاحزان، أقبل يا رمضان عسى الله أن يجعلك وسيلة لتآلف قلوب المسلمين وتوحيد كلمتهم وجمع صفهم على كل ناقم وعدو وحاسد وعدوان.



هدية الرحمن



ويضيف الإعلامي سالم الناشي: أصبحنا على أعتاب شهر كريم عظيم مبارك جعله الله عز وجل هدية ومنحة للمؤمنين، تتنزل عليهم فيه الرحمات والبركات، لنسأل الله عز وجل ان يجعله فاتحة خير للقبول وباب ستر لأرجى المأمول، وسبيلا من اسباب الوصول. ولفت إلى ان هذا الشهر بما يحويه من فضائل لهو هدية من الرحمة لأمة العدنان صلى الله عليه وسلم فأخبروني عن هدية الرحمن كيف ينبغي التعامل معها؟ فلابد أن نعطي هذه الهدية حقها باستثمارها والمحافظة عليها وعدم تضييعها، وتأدية الشكر لله تعالى عليها بجميل الصيام وحسن القيام والالتزام بأخلاق الصائمين، والاكثار من الطاعات، والا نضيع هدية الرحمن. فاحرصوا على قبول هذه المنحة الربانية بتحقيق الغاية المرجوة من هذه الهدية، وهي تقوى الله في السر والعلن، واحرص على تعظيم هذه الهدية لأنها شعيرة من شعائر الإسلام.



يا باغي الخير أقبل



وينادي د. محمد البراك المسلمين قائلا: فلنشمر عن ساعد الجد ونقبل على الله تعالى بالمسارعة إلى الخيرات، وأداء الصلوات، والتوبة إلى الله تعالى توبة صادقة نصوحا، ولنكثر من قراءة القرآن، وصلة الأرحام والإحسان الى الجيران، والمحافظة على قيام الليل مع كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء والصدقات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس الخير، وإصلاح قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، وطلب العلم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يحقق لنا الغاية المبتغاة من فرض الصيام، وهي تقوى الله عز وجل.



ونادى البراك: فيا باغي الخير أقبل وحاسب نفسك على ما فرطت في جنب الله تعالى قبل أن تموت، وتزيّن للعرض الأكبر. يا باغي الشر أقصر عن الآثام وعن كل ما يغضب الله تعالى، وكف أذاك، فإذا لم تكن من المقبلين على الله في رمضان، فلا تكن ممن يصدون عن سبيل الله، وابتعد عن أماكن الشرور والذنوب، واحذر اصحاب السوء والمجاهرة بالمعاصي والفجور في نهار رمضان وفي ليله، فإنك لا تقوى على النار. فالمحروم الغافل من تفوته هذه الرحمات واتبع نفسه هواها، والموفق الناجي من اغتنم الفرصة وولج أبواب الخيرات في هذه الايام المباركات، ومن جاهد نفسه على الاستعانة أعانه الله تعالى. ونصح البراك باستقبال شهر رمضان بنية صادقة وعزم صادق على اغتنام ساعاته في الأعمال الصالحة حتى نكون ممن تعتق رقابهم في رمضان.