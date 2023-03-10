(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً).



اقتضت سنة الله عز وجل أن من يؤمن ويعمل صالحا، فإن الله يحفظ له هذا العمل ويدخر جزاءه له في الآخرة، حيث جنات عدن بأحسن وصف لها من الجمال وأحسن الملابس والحلي وهم متكئون على الأرائك كمجالس الملوك وأصحاب الجاه كأنها جلسة الراحة بعد التعب والسعادة بعد الشقاء، فنعم هذا الثواب ونعم هذا المآل والمرتفق.



يقول العلامة السعدي في تفسيره، (وأي مرتفق أحسن من دار، أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه وزيد له من المطالب ما قصرت عنه الأماني).



قبس هذه الآية، بعد الإيمان كل عمل صالح تعمله فستجني ثماره في الدنيا «ولد صالح، محبة الناس ورضا الوالدين ودفع الأذى ومصارع السوء) وفي الآخرة (حسنات وجنات عدن).