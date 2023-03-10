وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يحث الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على الإنفاق والصدقة، وكان من بين هؤلاء الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انشرح صدره وتهلل وجهه، لأنه وافق مالا عنده.



فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه.



فقام مسرعا يسبق الريح، ثم عاد وقد تعلقت بيده صرة كبيرة من المال وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.



نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصرة الكبيرة ثم استقبله بنظره قائلا: ما أبقيت لأهلك؟



قال عمر رضي الله عنه: أبقيت لهم مثله.



ثم انصرف عمر رضي الله عنه إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا هنيهة إلا دخل أبو بكر رضي الله عنه المسجد حاملا صرة أكبر وأعظم من التي جاء بها عمر رضي الله عنه، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.



تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما أبقيت لأهلك؟!



أجابه بكلمات خاشعة: أبقيت لهم الله ورسوله.



حرك عمر رضي الله عنه رأسه إعجابا بالصديق قائلا: لا أسبقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر.