شهر رمضان فرصة تربوية وأخلاقية لتعريف الأطفال بالصيام وأحكامه على قدر عمرهم لكي نهيئ الجو المناسب في هذا الشهر الفضيل الذي سيهل علينا بعد ايام، فعلى الوالدين ان يجلسوا مع اطفالهم ويتحدثوا معهم عن الصيام، ولماذا اوجبه الله وما الذي يجب فعله في هذا الشهر الكريم، وتعريفهم بأن الصوم ليس واجبا عليهم، ولكن اذا ارادوا صوم نصف يوم ستكون لهم مكافأة كبيرة، وان نوقظهم في السحور ليشاركونا الطعام، وان يحكي الاب والام عن ذكرياتهم ايام كانوا اطفالا وكم كانوا سعداء بمشاركة الاهل في الصوم، وكم كانت فرحتهم بالقرقيعان وارتباطه كعادة خليجية في شهر رمضان.



كما يجب ان يكون هناك ترويح خلال الشهر ليربي لديهم الترويح السعادة بشهر رمضان ويحقق التواصل الاسري بين العائلة، وان تقام بين الابناء مسابقات دينية سواء أكان تسميعا لما تم حفظه من كتاب الله او السؤال عن المناسبات الدينية التي وقعت في رمضان، بعد ان يكون الاب والام قد قاما بالشرح والمناسبة، ثم بعدها يقيم المسابقة ويكافأ كل ابن، وهكذا نستطيع ان نعد الاطفال لاستقبال الشهر الكريم والتعريف به، ومصاحبة الاب في شراء احتياجات رمضان، وهكذا يستعد الطفل لاستقبال الشهر الكريم.