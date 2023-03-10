لؤلؤة قطر وقلب الدوحة وشاطئ سيلين و«كتارا» و«لوسيل» و«سوق واقف».. وجهات رائعة لراغبي السياحة والتسوق والمغامرة

معرض قطر للمجوهرات والساعات.. واحتفالية اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية حدثان بارزان في 2023

الدوحة - «الأنباء» - عاطف عيسى

قبل نحو 6 أشهر من بدء منافسات كأس العالم في قطر، وتحديدا في يوليو 2022 كانت «الأنباء» حاضرة في «الدوحة».. وكان التحدي يومئذ: هل ستتمكن هذه العاصمة الفتية، وهذه الدولة الواعدة من تحقيق الحلم وإبهار العالم بتنظيم ناجح لهذه المسابقة الأهم في كرة القدم؟. ونجحت بالفعل الدوحة، وأبهرت قطر العالم، وتمكنت من تنظيم أفضل كأس عالم على الإطلاق بفضل التخطيط المتميز والتنفيذ الدقيق والجهد المتشارك من الجميع. واليوم «الأنباء» حاضرة في الدوحة وقطر، والتحدي الجديد: هل ستواصل الصعود وتحقيق النجاحات واستغلال الزخم الذي صاحب كأس العالم، وكيف يمكنها ان تظل وجهة محبوبة في مختلف الفعاليات وخصوصا على المستوى السياحي؟



خمسة أيام كاملة في ضيافة «قطر للسياحة»، و«الخطوط القطرية» كانت شاهدة على القدرة والإمكانية القطرية في استقطاب العالم من جديد عبر وجهات سياحية مبتكرة تمزج بين الأصالة والحداثة الى جانب تنظيم واستضافة فعاليات ثقافية وأدبية ورياضية وسياسية واجتماعية في اجواء من الترحاب والتسهيلات وتوفير كل الخدمات للزائرين من دول التعاون والدول الإقليمية وقارات العالم. خمسة أيام قضيناها متنقلين بين ربوع قطر من اللؤلؤة.. إلى شاطئ سيلين إلى مشيرب إلى سوق واقف إلى كتارا إلى لوسيل، تنقلنا من رحلة سفاري الى جولة بحرية ومن استمتاع بتمشية الكورنيش الى استمزاج التراث في سوق واقف ومسابقات الفروسية والصقارة.. مطاعم وكافيهات من مختلف الدول والثقافات، وزيارة للمتحف الوطني، ثم الإسلامي، فضلا عن زيارة أعرق معارض المجوهرات والساعات في المنطقة. في النهاية.. قطر مازالت على زخمها، والدوحة تنادي زائريها.. فلنهتف: «زوروا قطر».





قبل بدء الرحلة، كان الهاجس: كيف سنرى قطر بعد شهرين من تنظيم كأس العالم؟ وبعد ان قصدها مئات الآلاف من الزائرين والجماهير من مختلف قارات الدنيا من البرازيل الى اليابان، ومن فنلندا الى جنوب أفريقيا؟



لم يلبث هذا الهاجس ان تبدد بمجرد ان وطئت أقدامنا ارض مطار حمد المتلألئ الوضيء الزاخر دائما بالقادمين والمغادرين إلى مختلف الوجهات.



الترحيب كان دافئا كالعادة، الوجوه باسمة والحركة في صالة الوصول دؤوبة ولم تستغرق الإجراءات سوى دقائق، دلفنا بعدها الى شوارع الدوحة المزينة بالأنوار والأعلام على جانبيها كأنها في احتفال دائم، أضواء باهرة تنعكس على الطرق النظيفة الناعمة وتتلاقى مع أضواء الأبراج الشاهقة ومباني المؤسسات والهيئات في أجواء الدوحة الجميلة.



مرافقنا «أنس»، الذي يتحدث العربية بلكنة هندية، أفاض في افادتنا عن الأجواء بعد تنظيم كأس العالم وكيف أمضى القطريون وزائروهم هذه الأيام الجميلة، الى ان حط بنا الرحال في فندق «كيمبينسكي اللؤلؤة» الجميل والهادئ والواقع في جزيرة صغيرة بهذه المدينة الحديثة.



البرنامج بدأ على الفور، فأجواء «اللؤلؤة» تغريك بالاستكشاف بجولة على الأقدام بين شوارعها وقنواتها، وعلى صفافها تتناثر المطاعم والكافيهات، وبين جنباتها حدائق غناء، وعلى أطرافها «مماشي» مضاءة.. جولة تعرفك بسرعة على احدى اسرع المدن بناء على الطراز «الفينيسياوي» نسبة الى إحدى أهم واشهر المدن الإيطالية.



إذا كنت في الدوحة، زائرا أو مقيما، فلا يجب أن تفوتك جولة بحرية باللنجات أو القوارب الشراعية القديمة، سواء في الصباح، كما فعلنا نحن مع مرافقتنا «دومينكا» التي أبدعت في شرح مزايا هذه الأنشطة في بورت أرابيا أو شاطئ كورنيش الدوحة، وهي جولة تعرفك على معالم قطر من البحر والجديد فيها.



معرض المجوهرات



في مارس من كل عام، تستضيف الدوحة احد اهم معارض المجوهرات والساعات في المنطقة، والذي استقطب في نسخته الحالية 2023 كبريات العلامات العالمية وتدفق آلاف الزائرين من دول الخليج والدول العربية على المعرض، وحقق نجاحا بارزا، وكانت الجولة فيه ممتعة حقا.



رحلة سفاري



لا تخلو الرحلة الى قطر من المغامرة، وهي مغامرة مفاجئة ايقظنا على بدايتها «زكريا» بسيارة «لكزس» دفع رباعي، واتجه بنا الى منطقة شاطئ سيلية في طريق استغرق نحو الساعة متجاوزا مسيعيد والمنطقة الصناعية ومصافي البترول والغاز، حيث يتجسد المجتمع القطري القديم، الإبل والصحراء والصقور، وجولة على ظهور الإبل بين مرتفعات الرمال الناعمة ومغامرة على متن سيارات الدفع الرباعي وممارسة رياضة «التقحيص» بصحبة خبراء متمرسين، وانتهاء بجلسة على شاطئ البحر الرائق والهادئ والنظيف تماما، والتقاط الصور خصوصا عند الشروق والغروب.. يا لها من مغامرة.



مشيرب قلب الدوحة



بعد مغارة شاطئ سيلين، عدنا مباشرة إلى قلب الدوحة إلى مشيرب، أول مشروع مستدام لإعادة إحياء وسط مدينة في العالم، والذي أحدث تحولا هائلا في وسط الدوحة وجعلها بمنزلة تحفة معمارية يمكن التجول بداخلها وتصطف على جوانب شوارعها المطاعم والمقاهي.



مائة مبنى مستوحاة من التراث المعماري القطري تتخللها أربعة بيوت تراثية تعكس حقبا مهمة من تاريخ قطر، وفيها توجد براحة مشيرب المفتوحة.



ومن مشيرب انتقلنا مشيا إلى سوق واقف، ودعينا إلى مشاهدة نهائيات بطولة الفروسية وسط أجواء جماهيرية كبيرة وتنظيم متميز، قبل أن نتجول في السوق ونستمتع بمحاورة الزائرين وكبار السن من المواطنين والاستماع إلى حكايات قطر القديمة وتناول وجبة عشاء في أحد مطاعم السوق المتعددة والتي تعكس ثقافات بلدان عديدة.



الحي الثقافي كتارا



تناول الإفطار في أحد مطاعم الحي الثقافي كتارا متعة حقيقية، هذه الوجهة الفنية الكبيرة التي تضم مسرحا مكشوفا ومعارض فنية وورشات عمل وقاعات عرض ومطاعم فاخرة. وكان من الجيد ايضا ان ادينا صلاة الجمعة في جامع كتارا المميز بأعمال البلاط الفارسي والتركي والجامع بين اللونين الازرق والذهبي.. وكانت الخطبة حول فضائل شهر شعبان.



لوسيل



في المساء كانت الوجهة إلى لوسيل وافتتحناها بزيارة إلى ستاد لوسيل الذي شهد عددا من مباريات كأس العالم، ثم كانت جولة حرة في كورنيش لوسيل في اجواء احتفالية حيث التجمعات الشبابية في نقاط متعددة، تمارس انشطة رياضية وفنية، والتمتع بجولة تسوق في أحد أهم مراكز التسوق بالدوحة ويضم عشرات العلامات التجارية ومطاعم ومقاهي شهيرة ايضا. وكان العشاء في أحد أهم وأرقى مطاعم الدوحة وهو مطعم البا في فندق رافلز.



اليوم الأخير من الرحلة خصص صباحه لزيارة معلمين مهمين في قطر، الأول المتحف الوطني والذي صممه المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل، ويعد بالفعل تحفة فنية بديعة بهيكله الخارجي الفريد الذي يضم عشرات الاقراص المتشابكة التي تغطيه بشكل ورد الصحراء ويرى الزائر فيه قصة قطر عبر العصور بداية من حقب ما قبل التاريخ وصولا الى العصر الحديث وذلك من خلال القطع الدائرية والوثائق والأعمال الفنية. أما المتحف الإسلامي الذي صممه المعماري الشهير أي ام بي فهو أحد معالم قطر البارزة وتم تجديده قبل كأس العالم وأعيد افتتاحه في اكتوبر 2022 ويضم أكثر من 1000 قطعة لمختلف عصور الدول الإسلامية وتوجد خارجه حديقة خضراء كبيرة.



وكان ختام الرحلة مسكا كما يقولون، وهي الاحتفالية المميزة لاختيار الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023 لتثبت قطر أنها على الطريق الصحيح.



كيمبينسكي اللؤلؤة عالم من الرقي الفاخر



جزء كبير من المتعة في رحلتك إلى قطر، الإقامة في كيمبينسكي اللؤلؤة، ذلك المنتجع الفاخر والراقي والواقع على جزيرة ويضم شاطئا خاصا ومسابح خارجية متعددة، تميزه ممراته الفاخرة وتحفه المتناثرة في جنباته.



أنشئ المنتجع بهندسة معمارية أوروبية فاخرة ممزوجة بعناصر عربية تقليدية وتشتمل جميع غرفه وأجنحته على شرفة أو تراس يطل على الخليج العربي أو اللؤلؤة أو الأماكن المجاورة بمكان الإقامة.



وفي الفندق 11 مطعما ذات علامات شهيرة تقدم المأكولات الأصيلة العالمية المتنوعة لتناسب جميع الأذواق.



يقع الفندق على بعد 4 كم من مركز قطر الدولي للمعارض و12 كم من مطار حمد الدولي.



وجهة للعطلات المفعمة بالحركة والنشاط



قد يحتار الباحثون عن المغامرات المفعمة بالإثارة والتشويق من كثرة الخيارات المتوافرة لديهم في قطر، حيث يوجد الكثير الذي يمكنهم استكشافه خارج المعهود، وعلى سبيل المثال، يمكنك تجربة ركوب الجمال في الصحراء او ركوب قوارب الكاياك عبر غابات المنجروف او ركوب الأمواج بالطائرة الورقية او القفز بالمظلات، او حتى ممارسة لعبة الغولف - وهناك الكثير من الأنشطة التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق.



جودة عالية وتكلفة معقولة



قطر هي وجهة رائدة للسفر الفاخر وبأسعار معقولة، يمكن العثور على حجوزات رائعة عبر مجموعة متنوعة من الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم، ومن السهل السفر الى قطر بميزانية محدودة وتجربة أفضل ما يقدمه الشرق الأوسط بتكلفة منخفضة.



مزيج من الأصالة والتطور



نجحت قطر في صنع مزيج فريد من التطور والحداثة مصحوبا بالعراقة والأصالة. تقدم قطر للزوار مجموعة من التجارب السياحية الفريدة التي تتيح لهم فرصة التعرف على ماضيها وحاضرها، وذلك من خلال معالم الجذب السياحي العالمية والمناظر الطبيعية الخلابة والفنادق الفاخرة والمتاحف العصرية والأسواق والمواقع التراثية. في الوقت نفسه، تحتفي التصاميم الهندسية والمعمارية في قطر بماضيها المجيد وجغرافيتها، بداية من متاحفها وحتى أبراجها الشاهقة ومساجدها التي صممت من قبل أفضل المعماريين بالعالم واستخدموا في تصاميمهم مزيجا من الأنماط التقليدية والعصرية كالمتحف الوطني من قبل المهندس المعماري جان نوفيل والمستوحى من وردة الصحراء.