محمد آل ثاني: وضعنا الإستراتيجيات والأهداف لتعزيز تجربة العملاء بشكل استباقي

عبدالعزيز البابطين: حريصون على ضمان ألا نلبي التوقعات فحسب.. بل نتجاوزها



علي إبراهيم



أقرت الجمعية العمومية العادية لعام 2022 للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «ooredoo» بنود جدول الأعمال كافة ومن بينها توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 70 فلسا للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.



وأكد رئيس مجلس الإدارة في «ooredoo» الشيخ محمد عبدالله آل ثاني، «أن تجربة العميل هي الأساس لمواصلة التطوير، وفي عام 2022 أخذنا على عاتقنا ترقية كل ما يدور حول علامة Ooredoo التجارية، وركزنا جميع الجهود حول عملائنا، ووضعنا بشكل استباقي الاستراتيجيات والاهداف التي تعود الى تعزيز تجربة العملاء مع العلامة التجارية، وتطوير تقنياتنا الموجودة مسبقا من خلال التطورات الرقمية واعتماد احدث التقنيات المتاحة لإنشاء شبكة متقدمة رقميا».



وأضاف آل ثاني في كلمته بتقرير مجلس الإدارة التي ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة، د.يوسف مبرك الصليلي، خلال ترؤسه الجمعية العمومية: «سنستمر في تقديم حلول ذكية ورقمنة متطورة، بالاضافة الى الاستمرار في ابتكار وتحديث البنية التحتية لشبكات المجموعة، وسنتخذ خطوات مهمة في تعزيز الشراكات والاتفاقيات طويلة الاجل مع القطاعات الأخرى، مثل القطاعين المالي والحكومي، من أجل تقديم خدمات من شأنها أن تسهم في استمرار وتيرة الاعمال وتوفير فرص النمو».



واستطرد آل ثاني بالقول: علامة تجارية بحلة جديدة بالكامل، درست Ooredoo السوق واستمعت الى عملائها، بينما وضعنا خططا استراتيجية لإرسال نتائجنا المالية الى المستوى الحالي، ومن شعارنا «طور عالمك»، تأكدنا من أن هذا التطوير لا ينعكس داخليا على أنفسنا فقط كموظفين ولكن ايضا للتأثير على المجتمع ومحيطنا ككل، قدمنا خدمات ومنتجات جديدة نعتبرها الأولى في السوق، كما حرصنا على تطوير بنيتنا التحتية الحالية الى آفاق جديدة لتزويد قاعدة عملائنا بتجربة لا مثيل لها مع علامة تجارية يعرفونها ويثقون بها.



وكان عام 2022 بالنسبة لنا عاما من التنفيذ، واستراتيجياتنا وأهدافنا التي وضعناها لتحقيقها، وقد حققناها وذهبنا إلى أبعد من ذلك، لم نقم فقط بتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل من منظور الأعمال التجارية الى المستهلك، بل قمنا أيضا بتطوير مختلف أنواع المنتجات والخدمات التجارية لنكون رواد في مجال الرقمنة ومنافسين في السوق.



وزاد: «عملنا على ادخال التقنيات المالية بين خدماتنا وأعلنا كأول مزود اتصالات يعلن عن مثل هذه الخدمات ويطلقها على منصته، خلال عام 2021، عادت اهميتنا للظهور كواحد من أكثر القطاعات حيوية في العالم، فقد حرصنا على أن يظل العالم متصلا ببعضه البعض من خلال تقنياتنا، واليوم، نرتقي بهذه التجارب ونقوم بترقيتها من خلال شبكة سلسلة غير منقطعة ومتقدمة رقميا».



وارتفعت الايرادات الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 620.3 مليون دينار لسنة 2022 مقارنة بـ 601.7 مليون دينار لسنة 2021، وقد تأثرت الايرادات بالدينار الكويتي بشكل ايجابي نتيجة تعزيز الاداء من خلال تنفيذ خطط استراتيجية وتجارية، بالاضافة الى كفاءة التشغيل في الكويت وتحسن الاداء في المالديف وفلسطين والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية.



وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت الى 2.7 مليون عميل في عام 2022، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2021، وسجلت Ooredoo الكويت زيادة في الايرادات بنسبة 12% لتصل إلى 236.3 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 210.5 ملايين دينار في عام 2021.



وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% لتصل إلى 71.5 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 61.1 مليون دينار في عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع انحاء الاعمال التجارية للشركة.



واستعراض آل ثاني النتائج المالية وأداء الاسواق التي تعمل فيها مجموعة Ooredoo الكويت لعام 2022، قائلا «يجلب لي السعادة والفخر بالنظر الى هذا العام الناجح لـ Ooredoo، سمحت لنا تحديات الوباء بتطوير طرقنا وتنميتها وتحديثها لجعل عام 2022 عاما من النجاح والازدهار للعلامة التجارية».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «ooredoo»- الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، تقوم «ooredoo» باستمرار بتحديث جميع قنوات ووسائل اتصالاتها وخدماتها ومنتجاتها وعروضها الترويجية وكذلك تحديث برامج المكافآت الخاصة بها للإشادة بولاء العملاء للعلامة التجارية والاعتراف بها خلال رحلتهم مع «ooredoo».



وأشار البابطين إلى أن النتائج التي حققتها الشركة جاءت بسبب السعي الدؤوب لإجراء العديد من التغييرات التي تهدف إلى إرضاء عملائنا من خلال تقديم خدمات مبتكرة تخدم شرائح المجتمع بتنوعها وهو سبب رئيسي لارتفاع قاعدة عملائنا وثقتهم الكبيرة بنا، إذ قدمت Ooredoo مؤخرا حلول Fiber+ وهي تقنية ثورية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت مناسبة للمنازل الذكية والمؤسسات الرقمية ضمن حرصنا الدائم على توفير كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التحول الرقمي.



وزاد «نفتخر بحصول Ooredoo الكويت على أول ترخيص لخدمات الحوسبة السحابية من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) لنكون أيضا أول شركة تحصل على مثل هذا الترخيص بالكويت ولدينا مركز بيانات يحظى بأعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات لتوفير خدمة الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وهو المركز الذي يوفر الإنترنت الثابت والمضمون دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من اي مكان بالعالم بكل أمان وسرية».



أما عن اهتمامنا وتميزنا بقطاع الشركات فقمنا بإطلاق خدمة Ooredoo Cloud Connect بالتعاون مع هواوي وهو جيل جديد من خدمات الشبكات المدارة عن طريق الحلول السحابية التي ستمكن العملاء من الاستفادة من التقنيات الرائدة لتخدم كل القطاعات المختلفة كقطاع التعليم والرعاية الصحية ومراكز التسوق والحلول الذكية للقطاع العقاري وقطاع الضيافة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».



وضمن قيادتنا في Ooredoo لمسار التحول الرقمي للعملاء وسعينا لتحقيق التطوير المستمر بهدف إثراء تجربة العميل عبر منتجات وخدمات رقمية تنسجم مع أنماط الحياة الجديدة قامت Ooredoo بإطلاق الحفل الأكبر لأجهزة IPhone14 ضمن حفل يعتبر الأكبر في الكويت بفعاليات ترفيهية مختلفة لاقت حضورا جماهيريا كثيفا.



وقال البابطين «2022 كان عاما مليئا بالتطورات الناجحة وتنفيذ خطتنا الاستراتيجية للارتقاء بتجارب العملاء الى مستوى غير مسبوق، ودارت استراتيجياتنا حول عملائنا، وتجربتهم المباشرة مع العلامة التجارية، وفهم احتياجاتهم ومطالبهم بشكل أفضل، ورفعنا جميع جوانب منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا الترويجية وعززناها رقميا لتزويدهم بأفضل تجربة في السوق».



وزاد «تم دعم هذا النمو من خلال حرص وتصميم كل فرد في Ooredoo الكويت على ضمان اننا لا نلبي التوقعات فحسب، بل نتجاوزها».





بنود جدول الأعمال كافة.. أقرت

وافقت الجمعية العمومية لشركة Ooredoo على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 4.144 ملايين دينار يخصص لحساب الاحتياطي الاختياري، بالإضافة إلى وقف استقطاع الاحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 اسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض واعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في سنة 2023، وصادقت الجمعية العمومية للشركة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية وتقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، وتقرير لجنة المكافآت.



تطوير وتعزيز جميع جوانب العمليات



قال عبدالعزيز البابطين «لقد أخذنا على عاتقنا تطوير وتعزيز جميع جوانب عملياتنا وخدماتنا وبنيتنا التحتية بكفاءة بهدف وحيد هو تزويد عملائنا بتجربة فريدة مع علامة Ooredoo التجارية، وشبكة منظمة ومن دون انقطاع، واعتماد ودمج رقمي مبتكر، وتقنيات لبنيتنا التحتية ليس فقط لاكتساب ميزة تنافسية في السوق ولكن أيضا لضمان رضاء عملائنا وتلبية احتياجاتهم».



Ooredoo الكويت في طليعة الابتكار الرقمي



قال عبدالعزيز البابطين «عند النظر في التقنيات المالية والتحديات المستمرة والطلب على الخدمات المالية على نطاق عالمي، نفخر في Ooredoo الكويت بأن نكون اول شركة اتصالات في الكويت تعلن وتطلق ApplePay من خلال تطبيق Ooredoo، وستظل Ooredoo الكويت دائما في طليعة الابتكار الرقمي وإدخال التقنيات التي تلبي متطلبات عملائنا وتواكب على أسلوب الحياة الرقمية سريعة الخطى».