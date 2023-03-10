

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تباين في الأداء على مستوى المؤشرات والمتغيرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة طفيفة تقدر بـ 0.2% مقابل تراجع لمؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1%، لينهي مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع على تراجع 0.4%.

وجراء عمليات البيع التي كانت السمة الغالبة للتعاملات، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنحو 19 مليون دينار بنسبة انخفاض 0.04%، ليصل الإجمالي إلى 46.64 مليار دينار تراجعا من 46.66 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 51%، بمحصلة بلغت 135.8 مليون دينار بمتوسط يومي 27 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 66.7 مليون دينار بمتوسط يومي 22 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن جلسات الأسبوع الحالي كانت مكتملة فيما اقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي على 3 جلسات فقط.

وارتفعت كذلك أحجام التداول بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 39%، بكميات 453 مليون سهم مقابل 326 مليون سهم الأسبوع الماضي.