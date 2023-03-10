

اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مشاركتها في معرض الحج والعمرة بدورته الرابعة -ناقلا رسميا للمعرض والذي أقيم خلال الفترة من 1 الى 7 مارس الجاري، وتحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث ضم المعرض عددا كبيرا من حملات ولجان الحج والعمرة. وشهد المعرض أيضا حضور عدد كبير من الزائرين لجناح الخطوط الجوية الكويتية المشارك للاستفسار عن أحدث خدمات الشركة، علاوة على تسليط الضوء على تاريخ الناقل الوطني للكويت وإنجازاته على مر العقود الماضية.



وبهذا الشأن، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: يسر «الكويتية» رعايتها لمعرض الحج والعمرة الرابع ناقلا رسميا، حيث تأتي مشاركة الشركة في إطار سعيها المتواصل على التواجد في أحد أهم المعارض المقامة في الكويت ولأهمية موسم الحج نظرا للإقبال المتزايد من الحجاج واختيار «الكويتية» ناقلا لرحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.



من جانبه، قال رئيس لجنة الحج والعمرة في الخطوط الجوية الكويتية أحمد العجمي: كعادتها السنوية استعدت الخطوط الجوية الكويتية بشكل جيد لموسم الحج حيث تقوم الشركة بتشكيل لجنة دائمة خاصة بالحج والعمرة مكونة من أهم قطاعات الشركة وتعمل اللجنة على متابعة رحلات الحج والعمرة بشكل دائم طوال العام وذلك للعمل على تقديم أفضل الخدمات للحجاج المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية، كذلك تعمل الشركة على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات عملائها الكرام بما يتناسب مع اختياراتهم.