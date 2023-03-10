

أطلقت شركة «ميماك أوجلفي» الوكالة الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النسخة الأولى من برنامجها التدريبي The Red Academy، لطلاب كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت.



وتهدف هذه المبادرة، التي انطلقت في شهر مارس الجاري، إلى إتاحة الفرصة أمام طلاب إدارة الأعمال والتسويق، لاكتساب مهارات عملية والحصول على الإرشاد والتوجيه من قبل مختصين في مجال الاتصال والتواصل والتسويق والحملات الإعلانية.

وتندرج هذه المبادرة، التي تقام للمرة الأولى كخطوة تجريبية، في إطار التزام كل من شركة «ميماك أوجلفي» والجامعة الأميركية، بدعم المواهب الشبابية في كافة أرجاء المنطقة وتوفير الأدوات والمهارات اللازمة لهم لتعزيز معارفهم في عالم الأعمال والحصول على التدريب المهني والأكاديمي المتميز. ويتضمن البرنامج، 3 ورش عمل ميدانية، تحت إشراف ومشاركة مجموعة من المتخصصين من شركة «ميماك أوجلفي».



وستشمل ورش العمل هذه، نحو 80 شابا وشابة من طلاب كلية سليمان العليان للأعمال، سيتم تقسيمهم إلى مجموعات للعمل على مهام ومشاريع محددة والتعبير عن أفكارهم وإبراز مهاراتهم ومواهبهم.



ولقد جرى العمل على تصميم هذه الدورات، بأسلوب يتيح للطلاب استكشاف عالم الاتصال والتواصل من الناحية العملية، والاطلاع على دور التسويق من خلال المؤثرين، وفهم أساسيات العلوم السلوكية وكيفية الاستفادة من هذه المعارف، لصياغة وإطلاق حملات الاتصال الناجحة وعالية التأثير، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمجالات وحجم تأثير الأعمال الموجهة والتخطيط الاستراتيجي الفعال للحملات.



وسيتم الإعلان في نهاية البرنامج، عن أسماء الطلاب الفائزين الذين حققوا التميز والنجاح في إنجاز المهام الموكلة إليهم.

وسيمنح الطلاب الذي حصلوا على المركزين الأول والثاني، فرصة التدريب الداخلي في أقسام «ميماك أوجلفي» للإعلانات والعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي.



وقال سامر عبود، الرئيس الإقليمي للتطوير والنمو المؤسسي لدى «ميماك أوجلفي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فخورون بشراكتنا مع الجامعة الأميركية في بيروت، والعمل معا على إطلاق هذه المبادرة.