

عقدت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيــــــرة والمتوسطة أول من أمس اجتماع الجمعية العمومية، وذلك برئاسة م.محمد عبدالله العنجري رئيس المجلس، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان منصور الخشتي وممثل عن مكتب الرأي للتدقيق المحاسبي وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن تقرير مجلس الإدارة من الوجهة الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وقد اعتمدت العمومية الحساب الختامي عن السنة المالية 2022 ومشروع الميزانية المقبلة وأيضا مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، فيما تقدم لانتخابات مجلس إدارة الجمعية عدد 9 أعضاء من الجمعية العمومية، وتمت تزكية مجلس إدارة جديد للدورة القادمة، وذلك كما يلي:



شيماء محمد بن حسين - رئيس مجلس الإدارة



سليمان منصور الخشتي - نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد صادق القطان - أمين السر



عبدالله عادل محمد - أمين الصندوق



أحمد سليمان معرفي - عضو مجلس إدارة



جاسر مساعد النجدي - عضو مجلس إدارة



حسين علي أشكناني - عضو مجلس إدارة



زبن بيان الراجحي - عضو مجلس إدارة



منذر محمد صادق - عضو مجلس إدارة.