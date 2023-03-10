رفض مجلس النواب الأميركي قرارا يقضي بسحب القوات الأميركية من سورية خلال 6 أشهر، محذرا من أن سحب القوات قد يسمح لتنظيم «داعش» بإعادة نشاطه مجددا وتعريض الولايات المتحدة للخطر.



وصوت 103 نواب فقط لصالح وثيقة دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سحب الجيش الأميركي من سورية، في حين صوت 321 نائبا ضدها، حيث حذر الأخيرون من أن القرار قد يسمح للتنظيم المفكك بإعادة تنظيم صفوفه ما يعرض الولايات المتحدة وحلفاءها للخطر، وفق وكالة «أسوشيتد برس».



وقبل التصويت قال غايتس: «يجب أن ننهي الحرب في سورية ونعيد قواتنا إلى الوطن»، مضيفا، «لا أعتقد أن ما يقف بين تحقيق دولة داعش أو منعها هو 900 جندي أميركي تم إرسالهم إلى هذا الجحيم من دون تعريف للنصر أو هدف واضح».