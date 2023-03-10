استنكرت منظمات انسانية قيام برنامج التغذية العالمي WEP بتخفيض محتوى السلال الغذائية المقدمة للنازحين شمال غرب سورية في وقت هم أحوج ما يكون اليها، خصوصا بعد كارثة الزلزال التي قتلت وأصابت الآلاف وشردت مئات الآلاف وتركتهم بلا مأوى.



وقال فريق «منسقو استجابة سوريا»، إن برنامج الأغذية العالمي خفض للمرة السادسة محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كل المناطق ومنها مناطق شمال غرب سورية، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد لتصبح 991 سعرة حرارية، وسيطبق القرار الجديد اعتبارا من أبريل المقبل، علما أن هذا التخفيض هو السادس من نوعه منذ عام 2020 حيث كانت قيمتها 2066.2 سعرة حرارية، وقامت في يناير الماضي بتخفيض قيمة القسيمة الشرائية من 60 إلى 40 دولارا.



وعبر «منسقو استجابة سوريا»، عن الأسف الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية خاصة أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، مستغربا التخفيض الجديد في ظل ما يعانيه النازحون والمقيمون بالمنطقة بعد أكثر من شهر من الزلزال، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء خاصة مع فقدان الآلاف من المدنيين مصادر الدخل.

واستنكر كذلك ان يأتي التخفيض بعد عشرات الزيارات المسجلة إلى الداخل السوري، خاصة من قبل البرنامج، والتي كان آخرها أمس.

وأكد «منسقو استجابة سوريا»، أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة تجاوزت أكثر من 4.4 ملايين مدني، محذرة من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة.