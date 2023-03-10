واكب التطور في الهوايات البحرية، وأصبح من أشهر الحداقة الذين يمارسون الصيد بطريقتي الجق واللفاح، فبدأ مشواره في العام 2016 وعرف أشهر الأماكن لممارسة هوايته الجميلة مثل جزيرة قاروه وجزيرة أم المرادم وقطعة عريفجان.. صفحة «بحري» تلتقي الحداق شايع الدغيم الذي حدثنا عن أنواع الأسماك الحاضرة الآن وأماكن تواجدها وأفضل مايات السبيطي ومتى يكون موسم صيد أسماك النقرور وأين أماكن تواجد أسماك الشعم الأزرق والأصفر والشيم، كما أطلعنا الدغيم على أنواع الأسماك التي يستهدفها الجق واللفاح وأكثر ما يميز سمكة الشماهي والشرح المفصل عن طريقة الصيد بالجق واللفاح وما الفرق بينهما، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة لتجربة الجق واللفاح، وأكثر الأشياء التي يواجهها هواة الصيد وحثهم على أخذ المعلومات البحرية الصحيحة من أصحاب الخبرة، فإلى التفاصيل:



شغف الصيد وحب البحر بدأ معي منذ الصغر، وبعد مرور السنوات وتطور طرق الصيد توجهت إلى طريقة صيد حديثة تسمى الصيد بالجق واللفاح، وهي من الأشهر في العالم، فبدأت بهما مع فريق q8.c.j في الكويت سنة 2016، فهم يمتلكون كنزا من المعلومات تختص بالجق واللفاح، وهي من أفضل وأجمل التجارب التي خضتها وتم تطبيقها على العديد من الأماكن في البحر مثل جزيرة أم المرادم، وجزيرة قاروه، وقطعة عريفجان.



الجق يستهدف جميع الأسماك



يقول شايع الدغيم: الجق واللفاح في تطور وتقدم دائم من ناحية طريقة الصيد، كما أنهما يزيدان الهاوي الشغف في التعلم على تلك التطورات، وكذلك في العدة والطعوم الصناعية والسنارات، وهي تستهدف جميع الأسماك سواء في الغزر أو في المناطق الضحلة، فيجب على الشخص أن يواكب هذا التطور ليحصل على نتائج أفضل في الصيد.



الفرق بين الجق واللفاح



الجق: عبارة عن طعم صناعي مصنوع من مادة الرصاص أو التنجستين، وطريقة استخدامه هو إنزال الجق بحيث يكون أسفل القارب مباشرة مع تحريك الذراع من الأعلى إلى الأسفل، وتختلف أنواع الجقات من ناحية الوزن والشكل مثل السلو جق والفاست جق وغيرهما، ويختلفون في طريقة استخدامها للعدة مثل مكائن الأوفر هد، ومكائن السبنق بنسبة للجق.



اللفاح: عبارة عن طعم صناعي مصنوع من مادة البلاستيك، وطريقة استخدامه تكون برمي الطعم الصناعي إما من القارب أو الشاطئ إلى الأمام، بحيث يكون أمام الشخص مباشرة، وبعد ذلك إنزال السنارة من الأمام، ومن ثم يقوم الشخص بالسحب، وتسمى هذه الطريقة باللفاح، وهي طريقة فعالة لاستهداف الأسماك التي تكون على سطح البحر والأماكن الضحلة، وتختلف تلك الطعوم الصناعية المخصصة للفاح في كيفية النزول مثل فلوتنق وسنكنق وسسبندق.



أسماك لها حضور الآن



ويضيف: الأسماك الحاضرة الآن هي النويبي، ومتوافرة بكثرة في الركسة الجنوبية والدفان، وتكبر أحجام النويبي في فصل الشتاء والشعم الأزرق نحن في آخر أيامه، وبعدها يبين الشعم الأصفر في الحيشان والرشدان ومناطق أخرى في فصل الصيف، والشيم حاليا في الدردور، وهذا أفضل موسم لها وتتوافر بأعداد كثيرة وأحجام كبيرة.



السبيطي يبي حسبة مايه



ويتابع الدغيم: السبيطي يتميز بذكائه وصعوبة صيده لأسباب عدة مثل قلة الخبرة في العدة المستخدمة والمايات وأماكن تواجده، وبعد تجاربي ومحاولاتي مع السبيطي صيدته بطريقة اللفاح، وأنصح الشباب بالحرص على حسبة المايات، خصوصا بداية رشة المايه السجي، وبداية الثبر ردة المايه والحمل والفساد، ويجب أن تبذل الأسباب من عدة مستخدمة وتكنيك معين.



الجق يستهدف أسماك الغزر



ويقول الدغيم: يستخدم الجق في العادة على القارب ويستخدم في جميع فصول السنة لاستهداف الأسماك التي تكون في الغزر وإمكانية الوصول لها مثل سمكة الهامور والشماهي والعديد من أسماك القاع، ومكان الصيد هو الذي يحدد استخدامك للعدة سواء جق أو لفاح، حيث يختلف الجق عن اللفاح بشكل عام من ناحية العدة المستخدمة وطريقة الصيد فيها، ويعتبر الصيد بطريقة الجقنق في الوقت هذا من أشهر طرق الصيد الفعالة لأسماك القاع، ويستخدم اللفاح للأسماك التي تكون على المناطق الضحلة أو الأسماك السطحية ويكون موسم اللفاح الأغلب في فصل الصيف، حيث تكون الأسماك قريبة من الشواطئ والجزر والأسياف مثل السبيطي والمزيزي، حيث إن المكان والأعماق هي التي تحدد العدة المستخدمة، وأنصح في اللفاح خلال موسم الصيف على جميع أسياف الكويت للاستهداف السبيطي (الأقرع).



مواسم الشيم والنقرور



وأكد أن أسماك الشيم تعتبر من أكثر الأسماك التي تتواجد في الأماكن شديدة التيار مثل الدردور ورأس الأرض وأفضل مواسمها خلال شهري مارس وديسمبر، أما بالنسبة لأسماك النقرور أفضل أماكن تواجدها في الركسة والركسة الجنوبية خلال شهر نوفمبر.



أغسطس الأفضل للشماهي



ويتابع: الشماهي يعتبر من أسماك القاع وتتميز الشماهي بارتفاع أسعارها، والسبب أن هناك خيوطا في جوفه رقيقة تستعمل في عمليات القلب، ويتوافر الشماهي بكثر بالقرب من جزيرة قاروه، ومن أفضل الشهور لصيد سمكة الشماهي بالنسبة لي يكون في شهر أغسطس.



ختامية



واختتم الدغيم قائلا: من أكثر الأشياء التي يواجهها هاوي البحر هو قلة المسنات والمراسي وأسعارها الخيالية، وسوء التنظيم في المسنات، وقلة الاهتمام للهواية، وأنصح الأشخاص بتجربة الجق واللفاح، وقبل الدخول في هذا المجال للشخص المبتدئ يجب عليه أن يبحث على المعلومات الصحيحة من الأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال، وربي يحفظ الجميع.





