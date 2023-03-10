

ما أبرز أعراض أمراض الكلى؟

تؤدي الكلى عددا من الوظائف الحيوية، ولكن أمراض الكلى يمكن أن تتطور دون أعراض واضحة تقريبا. وعدم علاجها له عواقب وخيمة.



ويشير الطبيب سيرغي دوروشينكو بمناسبة اليوم العالمي للكلى إلى أن أكثر أمراض الكلى شيوعا التهاب الحويضة والقصور الكلوي الحاد والمزمن والتهاب كبيبات الكلى وحصى الكلى. ويمكن أن يتطور مرض الكلى بشكل غير محسوس تقريبا، ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن تتغير المؤشرات المخبرية حتى قبل ظهور العلامات الأولى للمرض.



ويقول: «عادة ما يشعر الشخص بصعوبة في التبول، أو العكس، بالتبول اللاإرادي، وعدم الراحة بعده، ويمكن أن يكون هناك التهاب في المثانة. بالإضافة إلى ذلك، لا يستبعد حدوث تورم في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الوجه أو الساقين، وفقدان للشهية غير مبرر، وغالبا ما ترتفع درجة حرارة الجسم و/ أو يرتفع مستوى ضغط الدم».



ووفقا له، تقع الكلى تحت الأضلاع في الظهر، فوق الخصر بقليل، لذلك إذا كانت هناك مشكلات في عمل الكلى، يشعر الشخص بالألم في هذا المكان. كما يمكن أن ينتشر الألم في بعض الأحيان إلى أسفل البطن أو إلى الجانب، أي يمكن للناس أن يخلطوا بين ألم الكلى وألم الأعضاء الأخرى. لذلك من الأفضل عند الشعور بالألم مراجعة الطبيب. ويجب إجراء فحص للكلى مرة كل ستة اشهر، أو على الأقل مرة في السنة، لأن عدم علاج أمراض الكلى قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل القصور الكلوي الشديد. والأزعج من هذا هو الخضوع لعملية غسيل الكلى تحت إشراف طبيب اختصاصي.



ويقول: «الفئة الأكثر عرضة للخطر تتمثل بأولئك الذين يتعرضون في كثير من الأحيان إلى درجات الحرارة المنخفضة أو بتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يراقبون نظامهم الغذائي. وكذلك عند الإفراط في تناول أدوية محددة».



وينصح الطبيب للوقاية من أمراض الكلى بتناول كمية كافية من السوائل في اليوم (نحو 35 ملغم لكل كيلو من وزن الجسم)، وعدم الإفراط بتناول مشروبات الطاقة وتجنب تعريض منطقة الحوض والقدمين لدرجات الحرارة المنخفضة. كما يجب التقليل من استهلاك الملح والقهوة والحلويات.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»