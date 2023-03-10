

تناول الخضراوات الورقية يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف!



توصلت دراسة إلى أن تناول حصة واحدة فقط من الخضراوات الورقية في اليوم قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف وتدهور عقلك. وأظهرت عمليات المسح أن كبار السن الذين تناولوا ما لا يقل عن ستة أجزاء من الخضراوات لديهم مستويات أقل من اللويحات المرتبطة بمرض الزهايمر ولديهم أدمغة أصغر بأربع سنوات من أقرانهم.



وقالت معدة الدراسة بوجا أغاروال، من جامعة RUSH في شيكاغو: «هذه النتائج مثيرة. كان التحسن في النظم الغذائية للأشخاص في منطقة واحدة فقط - مثل تناول أكثر من ست حصص من الخضراوات الورقية الخضراء في الأسبوع، أو عدم تناول الأطعمة المقلية - مرتبطا بعدد أقل من لويحات الأميلويد في الدماغ».



وتم ربط النظام الغذائي التقليدي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يحتوي على أغذية كزيت الزيتون والمكسرات والأسماك، ولكنه يركز على مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وعمر أطول. وأدى تناول اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان الكاملة الدسم إلى انخفاض الدرجات.



المصدر: «ديلي ميل»