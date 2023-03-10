

مفرح الشمري



بحضور مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن الظفيري، واستعدادا لشهر رمضان، قامت اذاعة الكويت ظهر امس الأول بتسجيل حلقات المسلسل الكوميدي «هب السعد» من تأليف عبدالعزيز الحشاش واخراج يوسف الحشاش وتمثيل: أحمد السلمان، سماح، غادة السني، عبدالمحسن العمر، حسين الرفاعي، فهد العامر وآخرون، وذلك في استديو صقر الرشود للدراما.



«هب السعد» سيتم بثه يوميا عبر أثير إذاعة البرنامج العام، وتدور أحداثه في 30 حلقة، حيث سيتابع المستمعون إلى «تماضر» وصديقتها «ابتهاج» المواقف الكوميدية التي تواجههن في حياتهن اليومية وكيف يتعاملن معها. والعمل يحمل بين طياته عددا من الرسائل الهادفة التي تطرح بشكل كوميدي مهذب لتصل الى كل مستمعي إذاعة الكويت في الداخل والخارج.