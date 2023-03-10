

عبدالحميد الخطيب



عبر الكاتب الشاب عثمان الشطي عن سعادته البالغة بفوزه بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي «نصوص مسرحية للكبار» عن نصه المسرحي «عدم». وقال في تصريح لـ «الأنباء»: الجائزة مهمة جدا، تضاف الى رصيد الاهداف والأحلام التي أريد ان أحققها في حياتي العملية، ودائما أسعى لها لأنها تعتبر من الجوائز الأكاديمية النخبوية المهمة على مستوى الخليج، والحمدلله استطعت ان أصل إليها، والقادم أجمل بإذن الله، مسجلا فخره بأن يحصد جائزة يرفع فيها اسم وطنه الكويت عاليا في المحافل الدولية.



وتأتي الجائزة تأكيدا لأهمية الكتابة والتأليف المسرحي في تنمية الحراك والفعل الثقافي والمسرحي، حيث استحدثت دائرة الثقافة في الشارقة عام 1996 وتحديدا في الدورة السابعة لـ «أيام الشارقة المسرحية» جائزة «التأليف المسرحي» استنادا إلى التوصيات التي أقرتها اللجان المنبثقة عن فعاليات المهرجان، وكانت الانطلاقة الأولى للجائزة في عام 1996 تثمينا وتقديرا للكتاب والمبدعين المسرحيين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.



وجاء ترتيب الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي «نصوص مسرحية للكبار» 2022-2023، على النحو التالي: المركز الأول حصده الكاتب العماني أسامة بن زايد الشقصي عن نصه المسرحي «في انتظار العائلة»، المركز الثاني كان من نصيب الكاتب الكويتي عثمان الشطي عن نصه المسرحي «عدم»، المركز الثالث فاز به الكاتب العماني ناصر محمد الكندي عن نصه المسرحي «بالموت المفقود».