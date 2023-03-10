

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن الفترة الصعبة التي عاشتها وخضوعها لعدد كبير من العمليات، وأوضحت أنها لم تعد تهتم بما يقوله الناس عن شكلها، وقالت: «عملت 27 عملية في 8 سنوات، وفي انتظار عملية واحدة لكنها ليست ضرورية وهي أن يكون شكل فتحة الأنف متماثلا».



وتابعت حورية في تصريحات لبرنامج «مساء dmc» الذي يعرض عبر قناة «dmc»: «في البداية كنت أحب أن يكون شكلي في أحسن صورة، لكن منذ عامين، لا أعلم ما حدث زاد من ثقتي في نفسي، وأقول اللهم لك الحمد والشكر على اللي أنا فيه واللي مش عاجبه أي حاجة فيا يبص الناحية التانية ميبصليش ولا ينظر لي».



وأكدت فرغلي أنها استعادت حاسة الشم وأصبحت الآن في حال أفضل، موضحة أنها في فترة «كورونا» كانت تتمنى الموت، قائلة: «من سنتين كنت عايزة أموت، كان في كورونا والدكتور اللي ممكن يعالجني في أميركا والسفارة مقفولة، وأنا مناخيري مش مناخير ومش عارفة أكل ولا أشم ولا أبص في المرايا، فالحياة كانت زي الموت».