

عبدالحميد الخطيب



عبرت «القيثارة» نوال الكويتية عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي التاريخي الوطني «سدرة اللؤلؤ»، الذي يقام برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتواصل وزارة الإعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التحضيرات له حاليا ليقام على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الفترة من 15 الى 17 الجاري، ويحمل عنوان «الكويت كما رآها الآخرون عبر الأزمنة».

ونقلت «أم حنين» مشاعرها النابعة من القلب الى متابعيها في «تويتر» وغردت: «سعيدة بمشاركتي مع كبار فناني المسرح والغناء في عمل «سدرة اللؤلؤ» إخراج عبدالله عبدالرسول، نلتقي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي».

وتشارك نوال في هذا العرض الملحمي الضخم بجانب عدد من نجوم الأغنية الكويتية، وهم: عبدالله الرويشد، سليمان العماري، إبراهيم دشتي، شيماء، بدر نوري، شهد العميري، زينة الصفار، ومن نجوم التمثيل: سعاد عبدالله، محمد المنصور، جاسم النبهان، حسين المنصور، عبدالعزيز المسلم، د.طارق العلي، نادر الحساوي، حسن ابراهيم، يعقوب عبدالله، حمد العماني، محمد صفر، حمد أشكناني، فاطمة الطباخ، ميثم بدر، عبدالله البدر، علي الحسيني، يوسف الحشاش، بدر البناي، محمد الدوسري، عثمان الشطي، سعود بوشهري، يعقوب حيات، وعبدالغفار العوضي.



من جانب آخر، أحيت «أم حنين»، يوم الجمعة الماضي بعد غياب، حفلا ناجحا بالدوحة في مهرجان «قطر لايف 2023»، وقدمت خلاله مجموعة من أجمل أغنياتها الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فوجهت لهم نوال رسالة شكر عقب الحفل، قالت فيها: «عشت معاكم ليلة دافئة مليانة حب وشوق بعد غياب طويل، شكرا لحضوركم جمهوري الغالي، شكرا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، شكرا أهلي بقطر على هذه الحفاوة والترحاب اللي عودتونا عليها، حفظ الله قطر وأدام عليها رخاءها وازدهارها».