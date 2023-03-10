

واصل فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مسلسل الانتصارات والانفراد بصدارة المجموعة الأولى لدوري كرة القدم العشبي رجال لدورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي برصيد 9 نقاط بعدما نجحوا في تخطي جامعة الكويت بهدفين مقابل هدف محققا العلامة الكاملة بعد ثلاث جوالات، بينما حافظت الجامعة الأسترالية في الكويت على حظوظها في التأهل للدور قبل النهائي بالفوز على الجامعة العربية المفتوحة 8-1 ليرفع رصيدهم إلى 6 نقاط، بينما استمر الخاسر بدون رصيد، ونجحت الجامعة الأمريكية الدولية في تعويض الهزيمة في الجولة الماضية إلى الفوز على الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا 4-2 ليتساوى مع جامعة الكويت والكلية الأسترالية في نفس الرصيد 6 نقاط ويبقى الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة للدور الثاني مشتعلا بين ثلاثة فرق بعدما اقترب كلية الكويت للعلوم في حسم البطاقة الأولى.



بينما حقق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فوزا صعبا على الجامعة الأمريكية في الكويت حافظ به على صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط ليتقاسم المركز الأول مع أكاديمية سعد العبدالله الذي حقق الفوز على جامعة الخليج 3- 0، بينما نجح فريق كلية الكويت التقنية في تحقيق أول انتصار له في الدوري بالتغلب على كلية القانون 6-3 وتظل المنافسة مشتعلة على المركزين الأول والثاني بين التطبيقي وأكاديمية سعد العبدالله وستشهد الجولة المقبلة مواجهة فك الشراكة الذي ستجمع الفريقين.



من جانب آخر، توج فريق منطقة الجهراء التعليمية بلقب دوري المدارس للمرحلة المتوسطة بعدما نجح في الفوز على فريق منطقة الفروانية في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد جابر الدولي بحضور رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ونائب رئيس الاتحاد المدرسي - الموجه العام للتربية البدنية في وزارة التربية وليد عايش السلامين، وقررت اللجنة الفنية لدوري المدارس سحب المركز الثاني من منطقة الفروانية لمشاركة لاعب مسجل بأحد الأندية المحلية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وأنظمة دوري المدارس، ليحصل فريق منطقة مبارك الكبير على المركز الثاني فيما جاء فريق منطقة الأحمدي ثالث الترتيب.