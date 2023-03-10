

هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت سلسلة انتصاراته متجاوزا نظيره القرين 121-86 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الدور الحاسم على لقب الدوري العام، ليرفع الأبيض حامل اللقب رصيده إلى 6 نقاط، فيما تقدم القرين إلى النقطة الـ 4.



وفي مباراة ثانية، تغلب القادسية على الصليبخات 107-85، ليرفع الأصفر رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، ووصل الصليبخات إلى النقطة الثالثة من 3 خسائر متتالية.



وجاءت مباراة الكويت والقرين لمصلحة الأول في أغلب فتراتها، بعدما واصل المدرب الألماني بيتر شومرز سياسة التدوير بين اللاعبين، للمحافظة على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ولعدم إرهاقهم، نظرا لكون الأبيض تنتظره مواجهة مهمة الاثنين المقبل عندما يستضيف المنامة البحريني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأندية الآسيوية.



إلى ذلك، تنطلق ظهر اليوم الجمعة النسخة الثالثة لدوري كرة السلة للسيدات، بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث يلتقي في الـ 2:30 فريقا «الفتاة» والعيون، ويتبعها في الـ 4:30 عصرا لقاء فريق نادي سلوى الصباح مع القرين.



من جانبه، ذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة النسائية وليد الشمري أن دوري السيدات يأتي تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وللتأكيد على تمكين المرأة في المجال الرياضي، ونشكر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تسخير كل الإمكانات لإنجاح النسخة الثالثة للبطولة.