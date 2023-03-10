

تنطلق في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقــــة صبحان بمشاركة كبيرة في كل الفئات العمرية من جميع الأندية المحلية.



وقالت الحكمة الدولية الكويتية أمين السر العام للاتحاد الكويتي للفروسية نبيلة العلي إن الدوري يشهد منافسات قوية بين أكثر من فارس للفوز بالمراكز الأولى، وأشارت إلى أن الجولة السادسة من الدوري تقام من 9 أشواط، حيث يشهد اليوم الأول منافسات على ارتفاعات 70-90 و105-110 و115-120 و125-130 و135-145 سم، فيما تستكمل المنافسات غدا السبت بإقامة شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140-145 سم بالإضافة إلى أشواط على ارتفاعات 110 و120 و130-135، وتبلغ الجوائز المقدمة في الجولة 10 آلاف دينار.



يذكر أن بنك برقان هو الراعي الرسمي والرئيسي لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية.



وتترأس لجنة الحكام الحكمة الدولية ابتسام العاروري، وتضم كلا من شارون القعود ولمى عبدالعال وندى العوضي ويتولى تصميم المسلك المصمم يعقوب النصرالله ومحمد السعيد وآلاء السلطان. ويترأس الحكم الدولي د.يحيى الهدبان حكام الساحة يساعده بدر الهيفي ومي الصقعبي.