

تقام مساء غد السبت 6 مباريات في انطلاق منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلعب بورنموث مع ليفربول، وليدز يونايتد مع برايتون، وتوتنهام مع نوتنغهام فوريست، وإيفرتون مع برينتفورد، وليستر سيتي مع تشلسي، وكريستال بالاس مع مان سيتي.



ويمكن لـ «السيتي»، صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة، أن يضغط على المتصدر أرسنال (63 نقطة) عندما يحل ضيفا على كريستال بالاس في لندن.



ولم يخسر مان سيتي في الخمس جولات الأخيرة (4 انتصارات وتعادل)، في حين أن «البالاس»، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، لم يعرف الفوز في 9 جولات فائتة مكتفيا بخمسة تعادلات.



وفي مباراة أخرى، يحاول ليفربول (الخامس بـ 42 نقطة) الوصول إلى مربع الكبار ولو مؤقتا عندما يلتقي بورنموث متذيل الترتيب، ويتسلح «الريدز» بخمس مباريات دون هزيمة لم يتلق خلالها أي هدف وآخرها انتصاره التاريخي على مان يونايتد 7-0، كما حقق ليفربول انتصارا كاسحا على بورنموث بنتيجة 9-0 في الذهاب.