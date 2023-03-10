

يسعى ريال مدريد إلى استعادة مذاق الانتصارات من جديد عندما يستضيف إسبانيول مساء غد السبت في المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبعد الفوز الساحق الذي حققه ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي في عقر داره 5-2 في 21 فبراير الماضي في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، افتقد «الملكي» لمذاق الانتصارات في 3 مباريات متتالية.



وتعرض ريال مدريد لتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد 1-1 وريال بيتيس سلبيا وتخللهما الهزيمة أمام برشلونة 0-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا. وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد ضد إسبانيول بعد غيابه عن الحصة التدريبية أمس الخميس بسبب مشكلة في الكاحل.ويغيب عن ريال في مواجهة إسبانيول، الثنائي فيرلاند ميندي وديفيد ألابا بسبب الإصابة.



وتفتتح منافسات المرحلة اليوم بمباراة قادش أمام خيتافي، وتشهد غدا السبت لقاء إلتشي مع بلد الوليد، وسلتا فيغو مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع أوساسونا.