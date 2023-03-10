

القاهرة - سامي عبدالفتاح



تسيطر الأجواء الأفريقية على حال الكرة المصرية، بعد أن دخلت بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية في مراحلها الأخيرة، إذ تترقب جماهير الأهلي غدا السبت المواجهة الفاصلة مع مضيفه ماميلودي صن داونز في مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا، حيث تحمل المباراة تأشيرة استمرار الأهلي في مشوار التأهل إلى نصف النهائي أو الحصول على تأشيرة الخروج المبكر من نسخة هذه البطولة.



المباراة ستقام في الرابعة عصر السبت بتوقيت الكويت ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها الهلال السوداني برصيد 9 نقاط ويليه صن داونز ثانيا برصيد 7 نقاط ثم الأهلي ثالثا برصيد 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بلا رصيد.

وفي البطولة الكونفيدرالية، حقق فيوتشر فوزا مهماً على ضيفه الجيش الملكي 2-0 في المواجهة المثيرة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة التي شهدت أيضا فوزا خارجيا لبيراميدز على مضيفه أسكو كارا التوغولي 4-1، وبهذه النتيجة أنعش فيوتشر آماله في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الجيش الملكي عند 7 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة التي تصدرها بيراميدز برصيد 8 نقاط، فيما تجمد رصيد كارا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

إلى ذلك، تقام اليوم مباراة وحيدة في إطار الجولة الـ 21 للدوري المصري، حيث يستضيف المقاولون العرب فريق سموحة، فيما تأجلت مباراة الاتحاد السكندري والأهلي.