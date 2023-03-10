

أكد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن خروج فريقه باريس سان جرمان من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بالخسارة على يد بايرن ميونيخ الألماني 0-2 (0-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب)، لن يؤثر على مستقبله، حيث ينصب تركيزه حاليا في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي.



ولدى سؤاله عما إذا كان الخروج المبكر من البطولة القارية سيؤثر على مستقبله، قال مبابي «لا أنا هادئ، الشيء الوحيد المهم بالنسبة لي هذا الموسم هو الفوز بلقب الدوري ثم سنرى».



وأشار مبابي «نشعر بالإحباط، لكن علينا المضي قدما، نحاول منافسة الجميع».



وتابع «لم نهدر الكثير من الفرص بالنظر إلى إحصائيات الفريقين، لكن هذا الفريق تأسس من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا».



وختم نجم منتخب فرنسا بالقول «سنحاسب أنفسنا وسنعود للعمل على أساس يومي في الدوري الفرنسي».



وسجل الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ وسيرج غنابري هدفي الفريق البافاري في الدقيقتين 61 و90.



وبات لاعب الفريق الباريسي ليونيل ميسي ثالث لاعب يخوض 150 مباراة في دوري الابطال بعد الحارس الاسباني ايكر كاسياس (176) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (178).



وكان ميسي يأمل في تسجيل هدفه الرقم 800 في مسيرته (672 مع برشلونة و98 مع الارجنتين و29 مع باريس سان جرمان) لكنه سيتعين عليه الانتظار لمباراة اخرى.



تأهل ميلان



ولحق ميلان الإيطالي بالمتأهلين الدور ربع النهائي لأول مرة منذ 2012 نتيجة تعادله السلبي مع مضيفه توتنهام الإنجليزي في لقاء الإياب بلندن، علما بأن «الروسونيري» كسب لقاء الذهاب بهدف نظيف في «سان سيرو».



وأظهر مهاجم «السبيرز»، البرازيلي ريتشارليسون، غضبه من مدربه أنطونيو كونتي عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.



وتواجد ريتشارليسون على مقاعد بدلاء توتنهام وشارك في الدقيقة 70.



وقال ريتشارليسون لشبكة «TNT»: «بكل صدق هذا الموسم كان سيئا، فأنا أريد أن ألعب».



وأضاف: «لم أفهم اختيارات كونتي، وكنت في لحظة إيجابية ووضعني على مقاعد البدلاء مرة أخرى، وقبل لقاء الإياب أمام ميلان اختبرني في التشكيلة الأساسية ثم أجلسني على الدكة».



وشارك البرازيلي هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين وصنع 3 حتى الآن.