

الدوحة - فريد عبدالباقي



منحت لجنة تحكيم جوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي جائزة خاصة لكأس العالم قطر 2022، كأفضل مهرجان رياضي سياحي أقيم على أرض عربية خلال عام 2022، وجاء ذلك خلال إعلان الاتحاد العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين بجوائز الإعلام السياحي لعام 2023، على هامش فعاليات بورصة برلين للسياحة (ITB)، والتي تقام بالعاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 7 إلى 9 الجاري، ويشارك فيها عارضون من أكثر من 150 دولة.



‎وتعتبر جوائز الإعلام السياحي العربي، أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.



نيمار في الدوحة



من جانب آخر، أعلن مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيتار أن نجم الكرة البرازيلية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار سيخضع لعملية جراحية على مستوى القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد إصابته في لقاء ليل بالدوري الفرنسي يوم 19 فبراير الماضي.



وقال سبيتار، في بيان صحافي له، إن اللاعب سيخضع للعملية الجراحية على أيدي خبراء الطب الرياضي في جراحة الكاحل باستخدام أحدث التقنيات والمعدات الخاصة بمثل هذه العمليات، باعتبار سبيتار الشريك الطبي للنادي الفرنسي.



الوكرة يودِّع الكأس



وفي شأن آخر، فجر فريق الشحانية - درجة ثانية، مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحة فريق الوكرة - رابع الدوري القطري، من الدور ثمن النهائي بكأس أمير قطر لكرة القدم 2023، وذلك بعد الفوز عليه 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1. وفي البطولة ذاتها، بلغ العربي وصيف الدوري، الدور ربع النهائي بفوزه على الشمال 3-0.