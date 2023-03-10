اعتمدت منصة «يوتيوب» الأميركية العملاقة التابعة لمجموعة «غوغل» قيودا أكثر ليونة من تلك التي كانت تفرضها على استخدام الألفاظ النابية في مقاطع الفيديو بالفرنسية والإنجليزية، متراجعة عن قواعدها السابقة التي أثارت سخط منتجي المحتوى.



فبالنسبة إلى فرنسا، كانت المنصة أعلنت في يناير الفائت أن تضمن مقطع الفيديو كلمات بذيئة في أول 15 ثانية منه يؤدي إلى حرمان مؤلفه عائدات الإعلانات.



واعترض كثر من مبتكري المحتوى هذه القواعد الشديدة الصرامة، وشكوا حرمان مقاطعهم المصورة القديمة الخاصة العائدات الإعلانية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة فوتت عليهم مداخيل.

وراح بعضهم يبادر إلى تغطية عبارات قد تكون إشكالية بمؤثرات صوتية لتجنب تدبير حرمانهم المداخيل الذي قد يكون له أثر رجعي.



إلا أن مدير الشراكات في «يوتيوب فرنسا» رومان كابريوليه أعلن مساء الثلاثاء عبر تويتر تخفيف هذه القيود، إذ أوضح أن «كلمات عدة كانت تعتبر إشكالية لن تؤدي بعد الآن إلى حرمان المقطع المداخيل».



لكنها أشارت إلى كلمات «بذيئة جدا» لايزال استخدامها محظورا «في الثواني السبع الأولى من مقطع الفيديو، أو في عنوانه، أو في صورة غلافه، أو الإكثار منها».



كذلك، صدر إعلان مماثل مساء الثلاثاء فيما يتعلق بمقاطع الفيديو المنشورة على «يوتيوب» باللغة الإنجليزية، إذ أوضحت المنصة أن كلمات نابية «معتدلة» مباحة طوال مقطع الفيديو، وبعضها حتى في المقدمة، لكن ليس في عنوانه.