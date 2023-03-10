أُدخل نحو 200 ألف شخص في تايلند إلى المستشفى هذا الأسبوع بسبب مشكلات صحية مرتبطة بتلوث الهواء، على ما أعلنت السلطات الصحية، بينما ظلت مستويات التلوث في بانكوك الخميس فوق المعدل المسموح به.



وأوضحت وزارة الصحة العامة التايلندية مساء الأربعاء أن أكثر من مليون و300 ألف شخص تعرضوا لمشكلات صحية في المملكة منذ بداية السنة بسبب تلوث الهواء.



وترزح العاصمة (بانكوك)، وهي مدينة كبرى يقرب عدد سكانها من 11 مليون نسمة وتستقطب زوارا من العالم أجمع، منذ مطلع الأسبوع الجاري تحت سحابة تلوث سميكة تدفع السكان إلى وضع كمامات لدى التنقل في الهواء الطلق.



وترتبط سحابة التلوث السامة التي تغطي الأفق، بانبعاثات المركبات والمصانع، فضلا عن الدخان المتأتي من حرق المحاصيل الموسمية، وهي ممارسة شائعة في هذه الفترة من السنة.



وسجلت المناطق الـ50 في بانكوك الأربعاء معدلات للجسيمات الدقيقة (بي ام 2.5)، التي تحمل خطورة كبيرة لأنها تخترق الرئتين بعمق، أعلى بكثير من المستويات المسموح بها.