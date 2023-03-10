

عبدالله القنيص



تمكن رجال من فرقتي إطفاء الشويخ الصناعية والصليبخات من السيطرة على حريق اندلع داخل مبنيين مهجورين في الصباح الصحية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية مساء امس الأول يفيد بوجود حريق مبنيين مهجورين في منطقة الصباح الصحية. وأوضحت الإدارة ان إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والصليبخات الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في مبنيين تابعين للهيئة التمريضية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.