نفقت دبة قطبية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات جراء تعرضها لصعقة عندما عضت سلكا كهربائيا بعد تمكنها من الخروج من قفصها، بحسب ما أعلنت إدارة الحديقة الأربعاء. ووقع الحادث عصر الثلاثاء عندما نجحت الدبة في مغادرة القفص بتحطيمها حاجزا معدنيا.



وأوضحت الحديقة في بيان أن الدبة «أمسكت بعد تجاوزها الحاجز سلكا كهربائيا، ثم قطعته بأسنانها فتعرضت لصعقة كهربائية». وأعلن مدير حديقة الحيوانات مادس فروست برتلسن عن اتخاذ تدابير لتعزيز الأمان في قفص الدببة البيضاء. ولم تشهد هذه الحديقة أي حادث مماثل منذ إنشائها عام 1859، مما يجعلها واحدة من أقدم حدائق الحيوانات في أوروبا.



وفي ديسمبر، تعرضت حديقة حيوانات سويدية لانتقادات حادة بعد هروب عدد من القرود من قفصها.