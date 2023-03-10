

آلاء خليفة



استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي.



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين من تبادل للخبرات والمعلومات التي من شأنها الارتقاء بجودة التعليم وتحسين العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلبة والاساتذة.



وأشاد رئيس الجمعية د.محمد العتيبي بحفاوة الاستقبال من د.الفجام، مشيرا إلى ان الجمعية استعرضت خلال الزيارة أهم الإنجازات والأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التطرق إلى الحديث عن أهمية دعم «التطبيقي» في تطوير منظومة التعليم وأنشطته.



واختم العتيبي بأن الجمعية تسعى دائما إلى الارتقاء بجميع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلاد، وتطوير البرامج الدراسية والتدريبية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك من رفع مستوى التصنيف في مؤشرات جودة التعليم العالمية، ومن أجل رفع مستوى التعليم في الكويت.