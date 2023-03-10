

بيروت ـ خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان انه هو الضامن للمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في انتخابات بلدية بيروت المقبلة، وشدد خلال لقائه في دار الفتوى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أن بيروت لا تستطيع إلا أن تعيش بجناحيها المسلم والمسيحي، وستبقى عاصمة واحدة موحدة لجميع اللبنانيين.



وقال: سيبقى المجلس البلدي في بيروت واحدا لأهل بيروت، بيروت عاصمة لبنان الموحد، وستبقى موحدة بأهلها، وبإذن الله يأتي الفرج على هذا الشعب وأن يكون المستقبل خير للجميع.



وأبدى القاضي عبود حرصه على ضرورة التلاقي والتواصل بين أبناء بيروت في هذه الأيام العصيبة، وأن يكونوا جنبا إلى جنب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وضرورة نبذ الطائفية، وعلى تمثيل كل العائلات اللبنانية في المجلس البلدي وخصوصا الطوائف المسيحية.