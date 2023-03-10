

وقعت المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ومركز مصائد الأسماك البيئية وعلوم تربية الأحياء البحرية (سيفاس) البريطاني مذكرة تعاون تعنى بالبحث العلمي الخاص بمجالات البيئة البحرية بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت ليندا لويس.



وقال الأمين العام التنفيذي للمنظمة د.جاسم بشارة، في تصريح صحافي، إن المذكرة تهدف لتوفير إطار تعاوني مشترك في البحث العلمي بمجالات البيئة البحرية والعلوم البحرية والإدارة القائمة على النظم البيئية والتي تكون ذات فائدة للطرفين.



وأضاف بشارة أن التعاون بين الطرفين يشمل تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة والزيارات المتبادلة والتدريب، كما يشمل تطوير الأنشطة والمشاريع في المنطقة البحرية للمنظمة والتي ستعزز قدرات أبناء الدول الأعضاء المشاركين في هذه الأنشطة.



وأوضح أن المذكرة تتيح للطرفين الفرصة للاستفادة من التسهيلات والخبرة عند الاقتضاء لتدريب الموظفين والمساعدة في حماية ومراقبة الموارد البحرية الطبيعية للمنطقة البحرية للمنظمة، مبينا أن مدة هذه المذكرة خمس سنوات.



وذكر أن الطرفين سيقومان من وقت لآخر بتحديد نطاق مشاريع وأنشطة وأشكال أخرى من التعاون ضمن نطاق مذكرة التفاهم لإتاحة الفرصة الاستفادة من التطور التكنولوجي والعلمي في مجال حماية البيئة البحرية.



وتهدف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه البحرية في المنطقة والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها، والحد من التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة ومطالبة الدول الأعضاء ببذل قصارى جهودها لحماية البيئة البحرية ومنع أي مسببات لهذا التلوث.