

يعقوب العوضي



يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مشواره في بطولة آسيا التاسعة، والمقامة في مدينة بالي الإندونيسية، أمام المنتخب الفيتنامي في 10:45 اليوم، وبدأت رحلة إعداد الأزرق محليا يناير الماضي بقيادة الجهاز الفني المكون من المدير الفني اسماعيل عبدالقدوس والمدرب الوطني مساعد الرندي، وركز المدربان على اعداد اللاعبين ذهنيا وتوعيتهم بقوانين اللعبة لحداثتها في البلاد، وانتقلا بعدها الى التجهيز البدني عبر خوض التدريبات في صالة رفع الأثقال في الاتحاد، ومن ثم التدريب بالكرة ومن دونها، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية على الملعب الرملي في مركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية، وجاءت المرحلة الثانية من الاعداد في فبراير الماضي حيث غادر الأزرق إلى تايلند وخاض مباريات ودية أهمها مع المنتخب التايلندي.