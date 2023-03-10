أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية أنها ستبيع عددا من المواد الغذائية عبر «البطاقة الذكية» بسعر التكلفة في شهر رمضان المقبل.



وبحسب صحيفة «تشرين» الحكومية، ستطرح الوزارة عبر صالات «السورية للتجارة» بعض أنواع البقوليات، كالعدس والحمص، بالإضافة إلى الفاصولياء الحب وذلك بعد ايام قليلة من ادراجها البصل على البطاقة ذاتها اثر ازمة حادة رفعت سعر البصل الى ارقام غير منطقية وبيع الكيلو الواحد في بعض المناطق بـ 12 الف ليرة. وطرحت الوزارة مادة البصل للبيع عبر «البطاقة الذكية» في صالات السورية للتجارة، وحددت سعر الكيلو الواحد منه بستة آلاف ليرة.



ولم تحدد الوزارة بعد مخصصات العائلات من المواد التموينية الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالكمية التي سيتم تأمينها.



وسبق أن أعلنت «المؤسسة السورية للتجارة» عن حاجتها لشراء ألف طن من كل من مواد الفول اليابس، والحمص، والعدس، والفاصولياء، بالإضافة إلى حاجتها لشراء 1500 طن من مادة العدس المجروش».