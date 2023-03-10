بيروت ـ أحمد عز الدين



قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة منذ ثلاث سنوات تكون بالبحث عن حلول بعيدا عن الشروط الدولية والاميركية، مؤكدا وجود ابواب للحل شرط عدم الاستسلام واليأس من القدرة على اكتشافها، وذلك من خلال تعاون الجميع، وقال لا تتوقعوا منا ان نستسلم او نخضع او ننصاع للشروط.



وحمل مسؤولية الأزمة اللبنانية للحصار المفروض على لبنان الذي يمنع المساعدات والودائع، وإذ أقر بأن الفساد هو سبب اساسي لهذه الأزمة، قال ان الأميركي هو شريك للفاسدين ويؤمن الغطاء لهم.



نصرالله كان يتحدث في احتفال المؤسسة الإسلامية للتربية والعلوم (مدارس المهدي)، فأشار الى دور المعلم ليس التعليمي فقط بل التربوي كصانع للأجيال، ورأى ان المعلم يعيش في ازمة كغيره من اللبنانيين، كما ان المؤسسات التربوية تمر بأزمة بين مطالب المعلمين وارهاق الاهالي برفع الاقساط، وتحدث عن جشع لا يصدق من التجار والمستوردين ولا أحد يراقب.



وتطرق الى اضراب المعلمين، فرأى ان اجراءات الحكومة التربوية وان كانت ليست كافية ولكنها مقبولة، ودعا المعلمين الى العودة للتدريس للحفاظ على العام الدراسي ومستقبل الاجيال نظرا لأن الوضع المالي للدولة لا يحتمل واي تقديمات ستترافق بضرائب، وهي ليست الحل.



وفي موضوع المقاومة، قال انها تصدت منذ العام 1982 لمحاولة بث اليأس وادخال البلد في العصر الاسرائيلي، وكذلك فإن بث روح الاستسلام تكررت بعد احداث 11 سبتمبر وانه لا يمكن مواجهة اميركا في المنطقة.