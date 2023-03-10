عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، ان ترتيبات تتم لعقد اجتماع ثان بين وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز وممثلي 7 سفارات لدى البلاد خلال الأيام المقبلة، وذلك لتقديم ما لدى السفارات من عروض للمساهمة في صيانة الطرق بالكويت والتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة. وأضافت المصادر ان الاجتماع المرتقب عقده خلال ايام سيتم بعد مخاطبة السفارات دولها لإيضاح رؤية السفارات للوزارة فيما يخص طلب ترشيح الشركات من خلال القنوات الديبلوماسية لتأهيلها للدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع، وذلك استكمالا لما تم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الوزيرة وممثلي السفارات خلال الأيام الماضية.