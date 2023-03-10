هزَّ زلزال قوي منطقة بوسط إيطاليا قريبة من مدينة بيروجا امس.



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تقرير أولي إن الزلزال كان بقوة خمس درجات، ومركزه على عمق كيلومترين وعلى بعد 27 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة بيروجا بإيطاليا، لكن السلطات الإيطالية قالت إن قوته 4.4 درجات ومركزه بلدة أومبرتيدي إلى الشمال الشرقي من مدينة بيروجا.



وقال لوكا كاريزيا حاكم أومبرتيدي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن السكان المحليين هرعوا إلى الشوارع بعدما شعروا بالزلزال. وأضاف أنه جرى فحص مبان، من بينها مدارس ومستشفيات، لرصد الأضرار، لكن لم ترد تقارير أولية بوجود أي حالات طارئة.