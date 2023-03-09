قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز ان علاج مصابي حادث محطة السالمية B، محل الاهتمام والرعاية.



وطمأنت الوزيرة أبناء الشعب الكويتي بأن ثلاثة من المهندسين المصابين في حادثة محطة السالمية B تلقوا العلاج اللازم، وغادروا المستشفى مساء أمس معافين وبصحة جيدة.



وأشارت الوزيرة إلى ان المصاب الرابع في الحادث، مازال يرقد في العناية المركزة بمركز عبدالعزيز البابطين للحروق وجراحة التجميل، سائلين الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.



وكانت الوزيرة بوقماز قد زارت المصابين مساء أمس للاطمئنان على صحتهم، واكدت لهم ولذويهم أن علاجهم محل اهتمام كبير لدى القيادة السياسية ووزارة الكهرباء والماء، مبدية الدعم الكبير لهم، مؤكدة انه تم فتح تحقيق إداري بالحادث واحالته الى اللجنة الدائمة للتحقيق.