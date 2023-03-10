أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب ومقتل منفذ العملية، في حين وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية بالبطولية.



من جهتها، قالت القناة 12 عن مصادر طبية إسرائيلية إن 5 أصيبوا في العملية بينهم 2 في حالة حرجة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إن المصابين 3 أحدهم حالته خطيرة، بينما أصيب اثنان آخران بجراح متوسطة وطفيفة، وتابعت أنه يتواصل التحقيق بشأن وجود مشتبه به آخر في موقع إطلاق النار.



من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هذه العملية أسفرت عن 3 مصابين بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وفي الأثناء طالب عمدة تل ابيب الجميع بالبقاء في منازلهم وإفساح المجال لقوات الأمن لتقوم بعملها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي ان منفذ عملية تل أبيب من سكان بلدة نعلين بالضفة الغربية.



وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحادث قائلا إنها "عملية صعبة في تل أبيب"، مضيفا من روما حيث يؤدي زيارة "عملية صعبة وإرهابية لكنها لن تضعف عزمنا".

بدوره، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد "مساء صعب في تل أبيب، هجوم في قلب منطقة ترفيهية، يجب التعامل مع الإرهاب بقسوة ودون تردد".

ولاحقا قالت السلطات الإسرائيلية انها ابطلت عبوة ناسفة عثر عليها داخل حقيبة كانت على متن حافلة وصلت إلى مستوطنة بيتار عيليت.