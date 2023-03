يجمع المؤتمر الافتتاحي الأول الذي تقيمه دنتسو الرياض لمناقشة "Now to Next"، مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين لمواجهة تحديات صناعة التسويق الحديث، وتوقع الفرص المستقبلية في المملكة العربية السعودية وخارجها، والتخطيط لها.

الرياض، المملكة العربية السعودية - استعرضت شركة "دنتسو" الرياض في افتتاح مؤتمر "Now to Next" الذي عقدته أمس في الرياض، التحولات الكبيرة التي حدثت على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، مع عرض العديد من المنتجات والتجارب والتقنيات التي ستساعد العلامات التجارية على ابتكار إمكانات جديدة، والتواؤم مع التغيرات في سلوكيات العميل والازدهار في عالم رقمي دائم التطور.

وفي كلمته الافتتاحية، قال طارق الداعوق ، الرئيس التنفيذي لشركة دينتسو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في كل محنة، منحة. فبعد الجائحة، نشهد تباطؤًا في الاقتصاد العالمي. واليوم، أصبح التركيز على العميل أهم من أي وقت مضى. وبما أن سلوكيات العميل دائمة التغير، أصبح تبني نماذج أعمال تفي باحتياجات العميل المعاصر، بمثابة التحدي الذي يواجهه كل فرد في صناعتنا. دائمًا ما يدفع هذا المناخ نحو الابتكار في الأعمال التجارية وفي الإعلام. والعالم مليء بالفرص طويلة الأجل التي تأتى لمن يخوضون رحلة التحول التجاري التي تضع العميل ركيزة أساسية لنموذج العمل. وبالتوازي مع خطط النمو الطموحة للمملكة العربية السعودية في مسعاها نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، يسعدنا مشاركة رؤيتنا الخاصة عن النمو المستدام مع شركائنا في المملكة".

وحضر المؤتمر نخبة من كبار عملاء "دنتسو" وممثلو الشركاء من الصحافة ووسائل الإعلام، لمناقشة سبل تلبية العلامات التجارية لاحتياجات العملاء عبر نهج يضع العميل ركيزة أساسية لعملية التحول التجاري، واكتشاف كيفية الدمج بين نموذج الابتكار التقليدي للشركة المستمد من التراث الياباني، والمنظور العالمي المتنوع، لخوض غمار العديد من القطاعات، مثل إعادة تصور تجربة العميل، وإنتاج محتوى للإعلام الجديد والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. وساهمت الآراء البارزة للخبراء الدوليين الحاضرين، مثل توماس لي ثري، المدير التنفيذي للإعلام في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسفين هوبرتس، رئيس تجربة المستخدم والابتكار في دنتسو أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوشيميسا ناكانو، المدير الأول ومدير مركز تصميم محتوى الأعمال التجارية بشركة "دنتسو"، في استكشاف الكيفية التي بها يمكن للعلامات التجارية أن تبني علاقة أكثر موثوقية ومتانة مع العملاء عبر تدشين نموذج تبادل منفعة حقيقي.

علاوة على ذلك، أتيح للحاضرين فرصة التعرف على آخر ابتكارات مختبر طوكيو التابع لشركة "دنتسو"، الذي يضم فريقًا مختصًا في ابتكار أفكار تعتمد على التكنولوجيا لتوليد التجارب والمشاعر التي تتقاطع مع الشركة والمجتمع والإنسانية. وعُرضت خبرات مثل برنامج "ALL PLAYERS WELCOME" الذي يساعد الفنانين على صنع وكتابة موسيقى بتقنية تتبع العين وتقنية "ALT SKIN"، وهي تقنية تمثيل مادي لشخصيات أفاتار ميتافيرس تسمح بتناسق الأزياء الرقمية مع أزياء أفاتار في العالم الافتراضي. وقد تم تطوير مفهومين لدمج الأفكار التي ترتكز على التقنية والتجربة مع القضايا الاجتماعية للدفع نحو إنشاء تجارب مستخدمين واستجابات عاطفية ذات معنى.

وعلق أحمد حيدر، مدير التشغيل في "دنتسو" السعودية، على المؤتمر قائلًا: "السعودية في طريقها الخاص نحو التحول، وما نطمح إليه يتمثل في تكوين علاقات أفضل مع بعضنا البعض، لخدمة لكل من عملائنا، والمجتمع الذي نعمل به. وفي هذا الصدد، قدمت دنتسو Now To Next الأساسيات للقيام بذلك، إذ زودت شركائنا بإمكانات لا حصر لها، من شأنها أن تغير طريقة تفاعلهم مع عملائهم".