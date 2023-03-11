استضافت حرم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخة باسمه مبارك عبدالله الجابر الصباح السفيرات ورئيسات البعثات وعقيلات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى دولة الكويت وذلك على مأدبة غداء في مزرعة الريمية بمنطقة العبدلي اليوم الخميس.

وأشادت حرم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة باسمه المبارك بهذه المناسبة التي تتزامن مع يوم المرأة العالمي بالدور البارز الذي تقوم به السفيرات وعقيلات رؤساء البعثات التمثيلية في البلاد في تعزيز الروابط العميقة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة وشعوبها مشيدة بإسهاماتهن المتميزة لاسيما الاجتماعية والثقافية والفنية منها.

وأثنت الشيخة باسمة المبارك بمستوى العلاقات المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت وشعبها مع كافة الدول الشقيقة والصديقة مثمنة ما توصلت إليه هذه العلاقات من تميز ورقي على جميع الأصعدة مشيرة كذلك إلى عمق الروابط ومتانة الجسور بين دولة الكويت ودول العالم.