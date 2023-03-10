فاز شي جين بينغ الجمعة بولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين إثر عملية تصويت في البرلمان، ليوطد موقعه كأقوى زعيم لهذا البلد منذ أجيال.

وكانت نتيجة عملية التصويت التي أعلنت واضحة، إذ انتخب بـ 2952 صوتا مقابل عدم تصويت أي نائب ضده وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.

ولم تكن هناك أي شكوك حول نتيجة الاقتراع، إذ تقوم الجمعية الوطنية الشعبية عمليا بالمصادقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

وسبق أن تم التمديد لشي (69 عاما) في أكتوبر لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبان الأهم في سلم السلطة في البلاد.

ومنحه النواب ولاية رئاسية جديدة لخمس سنوات أيضا.

وأدى الرئيس اليمين على نسخة من الدستور معلنا «أقسم أن أكون... مخلصا للوطن والشعب... وأن أعمل جاهدا لبناء بلد اشتراكي معاصر كبير يكون مزدهرا وقويا وديموقراطيا».

وجاء تتويجه مجددا الجمعة تكليلا لمسار سياسي شهد صعوده من مسؤول سياسي من الجمهور إلى الزعيم الصيني الأكثر نفوذا منذ عقود.

وفور إعلان النتيجة، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة «تهانيه الصادقة» إلى شي جينبينغ وأشاد بـ«تعزيز» التعاون بين البلدين.

وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين إن «روسيا تثمن للغاية إسهامكم الشخصي في تعزيز العلاقات بين بلدينا. إنني واثق بأنه من خلال التحرك معا، سنضمن تطوير تعاون روسي صيني مثمر في عدة مجالات».

كما تم انتخاب وانغ هو نينغ رئيسا للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، الجمعة).